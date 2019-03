EE.UU. sancionó a dos empresas nicaragüenses por estar vinculadas con PDVSA

Estados Unidos continua cerrándole los caminos a los aliados al gobierno de Nicolás Maduro. Es por ello que este miércoles, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones a dos importantes empresas nicaragüenses que mantienen vínculos con la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

Se trata de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que es la empresa estatal Petróleos del país que gobierna Daniel Ortega, y que esta fuertemente asociada a PDVSA. La otra entidad castigada por los Estados Unidos es Bancorp, un banco creado en el 2015, el cual es señalado de manejar fondos de la petrolera estatal venezolana en la nación centroamericana.

"Los Estados Unidos sancionaron a Albanisa de Nicaragua y a su subsidiaria Bancorp, como parte de las sanciones a la red regional de PDVSA de Venezuela. Los esfuerzos de Ortega y sus amigos para evadir estas sanciones fracasarán", escribió Bolton en su cuenta de Twitter. EE.UU. además ha impuesto sanciones individualizadas para altos funcionarios del gobierno nicaragüense.

The United States sanctioned Nicaragua’s Albanisa, and its subsidiary Bancorp, as part of the sanctions on Venezuela’s regional PDVSA network of graft. Efforts by Ortega and his cronies to evade these sanctions will fail.