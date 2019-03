Exigen utilizar aceite de marihuana para tratar las convulsiones de su bebé

Nathaniel era un bebé como todos los demás. Sus padres, Lauren Abernethy y James Leahy, lo veían como un niño perfectamente sano y feliz. Sin embargo, a los tres meses, el menor de Reino Unido sufrió una convulsión y tuvo que ser llevado a emergencia. Desde ese ataque, su condición se ha agravado y los papás ven a la marihuana medicinal como el único modo de mantenerlo con vida.

Pensaron que sería cuestión de días para que el bebé regrese a casa, pero pasó mucho más tiempo. Entre idas y venidas al hospital, Nathaniel tiene ahora 10 meses y no es el mismo niño sonriente. “Es un chico muy distinto”, comentó su madre al medio Mirror de Reino Unido.

“Ya no sonríe. No se puede alimentar normalmente y tiene que comer a través de un tubo”, agregó Lauren. Debido a las convulsiones, Nathaniel ha perdido la vista. La extraña enfermedad mitocondrial que el bebé padece es genética. Las medicinas contra la epilepsia no funcionan, pero desde que su familia le ha dado Epidiolex, un producto hecho en base a la marihuana, la condición de Nathaniel ha mejorado.

Los padres de Nathaniel están detrás de una campaña para que los médicos receten aceite de cannabis a quienes sufren, como su hijo. “Nos han negado la medicación a pesar de los resultados positivos”, comentó Lauren a Mirror.

Nathaniel tiene una esperanza de vida corta, debido a su condición genética. James y Lauren no planean tener más hijos, ya que el próximo podría padecer lo mismo. Ellos creen que el aceite de marihuana podría darle más tiempo al menor y una mejor calidad de vida.