Bolsonaro arriba a Estados Unidos para reforzar alianza con Trump

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, partió este domingo rumbo a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump para sellar una naciente alianza conservadora, fortalecer sus lazos económicos y militares y aumentar la presión sobre Venezuela.

El mandatario despegó de la base aérea de Brasilia hacia las 08H00 del domingo (11H00 GMT) junto a seis ministros, entre ellos el canciller Ernesto Araújo; el titular de Economía, Paulo Guedes; y el de Justicia y Seguridad, Sergio Moro.

Es la primera visita oficial de Jair Bolsonaro en el exterior desde que asumió el poder el 1 de enero.

Su hijo y diputado federal Eduardo Bolsonaro -sumamente activo en las articulaciones con representantes de la ola neoconservadora mundial-, ya se encuentra en Estados Unidos.

El hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, en una reunión en el hotel Trump. Twitter

El mandatario brasileño estará en Washington de domingo a martes y se alojará en la Blair House, la residencia oficial para huéspedes situada frente a la Casa Blanca.

Jair Bolsonaro anunció esta semana que el plato fuerte de la visita será la firma de un acuerdo que posibilitará el lanzamiento de satélites de Estados Unidos desde la base de Alcántara (norte de Brasil).

También abordarán la crisis en Venezuela. La férrea oposición a lo que ambos gobiernos consideran una "dictadura" en el país caribeño es uno de los temas que más une a los dos mandatarios.

Estados Unidos está al frente de los más de 50 países -entre ellos Brasil- que reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, y ha aplicado sanciones económicas y un embargo al crudo de Venezuela, crucial para su economía, que empezará a regir el 28 de abril.

Se espera asimismo que ambos mandatarios discutan medidas para aumentar el comercio bilateral y el ingreso del gigante sudamericano en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

. @jairbolsonaro visitará Washington DC y se reunirá con Donald Trump, el mensaje que le envían no es precisamente de bienvenida hoy frente a la Casa Blanca:



“Bolsonaro has got to go” pic.twitter.com/mRDxxYxxCI