Venezuela: Visa y Mastercard podrían ser sancionadas por EE.UU.

Estados Unidos podría sancionar a los bancos venezolanos o las instituciones financieras como Visa y Mastercard por ayudar al presidente Maduro a ocultar activos estatales o robar.

Un funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump se manifestó al respecto. “Estados Unidos está considerando imponer sanciones financieras que podrían prohibir que Visa, Mastercard y otras instituciones financieras procesen transacciones en Venezuela”, indicó.

De aplicarse esta medida, el gobierno de Nicolás Maduro y sus aliados en el ejército se verían perjudicados. Lo mismo sucedería con los venezolanos de clase media-alta, que tienen accesos a cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

"El propósito de estas sanciones es continuar privando al ilegítimo régimen de Maduro de acceso a los fondos e impedir que pueda seguir robando al pueblo venezolano", dijo el funcionario.

Como se sabe, el gobierno de Trump ha impuesto sanciones financieras a Irán, Corea del Norte, Siria y, en menor medida, a Rusia. Según el funcionario, la posible sanción que se aplicaría en Venezuela sería similar a la de los países mencionados.

Las sanciones giran en torno al bloqueo del acceso de las instituciones financieras estatales al sistema financiero internacional, incluidos los proveedores de tarjetas de crédito y SWIFT, el servicio de mensajería financiera con sede en Bélgica.

Las compañías petroleras, eléctricas, de aviación y agrícolas que realizan negocios en Venezuela, incluidas General Electric Co., Cargill Inc. y American Airlines Group Inc., y sus contratistas locales, serán afectadas por esta medida.

Cabe mencionar que Visa y Mastercard representan la mayoría de las transacciones en el país. De aplicarse la sanción financiera, podría hacer que otras compañías internacionales de procesamiento de pagos también se retiren del país.