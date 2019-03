Maestra da a luz a bebé que tuvo con su alumno de 14 años [FOTOS]

De terror. Los padres de un menor de 14 años solo buscaban una profesora que acompañara a su niño en los estudios de inglés y fueron envueltos en un triste y trágico escenario para él. Sin esperarlo, se encontraron con una maestra quien con 35 años, abusó sexualmente de su niño en contra de su voluntad. Tuvieron que pasar largos meses para que el menor decidiera revelarle a sus padres qué es lo que estaba ocurriendo pero finalmente lo hizo y el caso, en Facebook y en todas las redes sociales ya es viral.

La ciudad italiana de Prato fue el lugar donde inició esta historia, registra el diario 'El Clarín'. Todo comenzó hace exactamente dos años, cuando los padres buscaban a una profesora que ayudara a su hijo a mejorar las notas en el inglés. Una amiga de la pareja, de quién aun se desconoce la identidad, pareció la persona oportuna para que pueda orientarlo y mejorar las notas en sus estudios. Con esa confianza, no dudaron en mandarlo dos veces por semana a su casa.

La mujer de 35 años aceptó el trabajo, el cual cumplía después de desempeñarse como enfermera en las mañanas, comenta el caso viral en Facebook. Así transcurrieron los días y los meses, sin muchos detalles por parte de ambos. Dos años marcó el calendario sin que nadie adivinara que era lo que ocurría realmente.

Bastaron estas últimas semanas para que toda la historia explotará. Los familiares del menor notaron un extraño comportamiento en él. La mujer había quedado embarazada. Lo segundo no sorprendió pues se sabía que tenía hijos y una pareja de largos años.

Todo cambió con las declaraciones del menor, días después de que ella diera a luz. Envuelto en el llanto y sumamente angustiado por los nervios de unos padres que conocían que algo estaba ocurriendo, confesó lo que había cargado por tanto tiempo: "Es culpa de esa mujer, quería que estuviera sólo con ella, le gritaba que me dejara en paz, le decía que ya no quería estar con ella. Y entonces me dijo que el hijo que había dado a luz no era del marido, sino mío", reveló el niño de tan solo 14 años.

Su confesión, registra la nota compartida por Facebook, estuvo acompaña de mensajes en los cuales se leía la conversación que había tenido con la maestra todo este tiempo. La reacción inmediata de los padres fue buscar a un abogado y llevar el polémico y trágico caso a las instancias judiciales. Y así lo hicieron.

La Fiscalía abrió una investigación a la docente por presunta violación sexual y apenas el viernes pasado ingresaron a su domicilio para investigar sus objetas personales. Sin embargo, la historia no acabaría con esta investigación pues hay un, ahora, tercer involucrado: el bebé de 5 meses que la mujer ha tenido producto del abuso sexual con el menor de 14 años.

Resultados de ADN confirman inesperada revelación

Una de las declaraciones del menor fue que la maestra le había confesado que el hijo que había engendrado era suyo. Hace unos días, la mujer aceptó realizarse un exámen de ADN y asistió a las instancias judiciales con su marido para conocer la identidad real del padre de su bebé de 5 meses.

El domingo último se revelaron los resultados y en Facebook causó revuelo. Las sospechas eran ciertas. El padre del hijo de la maestra es el menor de tan solo 14 años. Los investigadores a cargo del caso compararon el ADN del niño y el adolescente y confirmaron el hecho.

Las investigaciones ya tomaron su curso y el hecho de que el abuso sexual halla sido perpetuado hacia un menor de edad puede ser un agravante para la situación legal de la mujer. Información compartida en Facebook registra que se interrogará en los próximos días a las a las amigas de la docente de 35 años a quienes les revelaba sus más íntimos secretos.

Lo que preocupa a muchos personajes involucrados en el caso es conocer el futuro del bebé de apenas 5 meses: ¿cuál será el destino de la tenencia del menor? Se especula que la familia del adolescente podría tomar medidas legales para reconocer la paternidad y tomar acciones legales; sin embargo, el niño es aún menor de edad por lo cual la decisión será exclusiva del juez.