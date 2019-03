Militar que mató a Osama Bin Landen dijo que Maduro podría tener un "final sangriento"

Los ojos del mundo están puesto en Venezuela tras más de dos años de intensa crisis en el país petrolero, pero, sobre todo, luego que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino en la nación bolivariana y que el Gobierno de Estados Unidos lo respaldara tras de la decisión.

Es por ello, que el soldado veterano de los Estados Unidos, y miembro del grupo élite de los Navy SEALs que participó en la cacería y muerte del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, Robert O'Neill, analizó el futuro de Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela.

"Por más que me gustaría ver una salida no violenta, me parece que el final de Maduro va a ser muy sangriento", afirmó en entrevista con Fox News.

El soldado de Estados Unidos describió a Nicolás Maduro como un “dictador arrogante” que “ama el poder” y que parece no estar dispuesto a darse por vencido. Además de ello, dijo que el presidente de Venezuela podría terminar “secuestrado o ejecutado”.

Sin embargo, resaltó que espera que el Gobierno de Estados Unidos no envíe tropa militares a Venezuela y que termine con una negociación con Nicolás Maduro asilado en el exterior.

El pasado mes de mayo, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales, comicios que no fueron reconocidos por la comunidad internacional y en las que no participó la oposición.

Con ese resultado, el 23 de enero, Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, recurrió a dos artículos de la Constitución, para reclamar que, como jefe del Parlamento, puede declararse presidente interino de Venezuela, ya que Maduro estaría “usurpando” el poder del país caribeño.