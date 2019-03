Padres obligan a su hija de 3 años a casarse a cambio de comida [VIDEO]

Yemen atraviesa una de las crisis económicas y humanitarias más trágicas de la historia. El aumento del precio de los alimentos y la pobreza extrema producto de la guerra que afecta al país árabe desde 2015 ha dejado alrededor de 10 millones de personas al borde de la hambruna.

La Oxfan, una organización que lucha contra la pobreza en el mundo, denunció que una familia obligó a su hija de 3 años a casarse, asegurando que el dinero que le dieron a cambio de la menor era la única forma que tenían para poder sobrevivir a una terrible crisis económica que los embarga.

Según la Oxfan, los combates producto de la guerra en Yemen obligó a muchos habitantes huir a lugares alejados y recónditos. Además, muchos de estos están condenados a vivir sin ingresos y escasas oportunidades laborales.

En Yemen las menores de edad no están obligadas a contraer matrimonio hasta los once años. Sin embargo, la realidad de los padres que ‘venden a sus hijas’ desde pequeñas obliga a las niñas a ser esclavizadas en las casas de sus esposos.

Hanan, una niña de 9 años natural de Yemen, relató a la Oxfan: “Mi suegra me pega y cuando me escapo para regresar a la casa de mi padre, él también me pega por fugarme. No quiero estar casada. Quiero volver a la escuela”.

La Oxfan presentó estos relatos en una cumbre de donantes contra la pobreza en Yemen celebrada en Ginebra, Suiza. Con estos fondos se espera recaudar gran cantidad de dinero para superar la crisis económica de muchas de estas familias.