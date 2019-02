"Me baja los pantalones y me toca": relata niño de 3 años que denunció a su padre

En Argentina, una madre descubrió el cruel abuso infantil al que era sometido su hijo de 3 años cuando en un momento de confianza familiar le dijo al niño que vaya a jugar con su padre, pero el menor se negó y le dio un duro relato que la dejó consternada.

Ella había invitado a su familia a tomar helado en un local en La Plata. El niño se había embarrado la boca y, como queriendo jugar con él, le dijo que vaya con su padre para que le diera un beso y lo manchara. Sin embargo, lo que le dijo después el bebé la sacó de lugar.

"Mamá, no quiero ir con papá porque me baja los pantalones y me toca la cola", confesó el menor. La mujer le increpó al hombre, un bombero de Ensenada, en Argentina, y le preguntó si había escuchado el relato de su hijo.

El sujeto le dijo que el niño se estaba confundiendo, que no se trataba de ninguna acusación de abuso infantil, sino que él jugaba así a las cosquillas con su bebé. "¡Mentiroso", fue lo que le gritó el niño delante de su madre.

Esa misma noche la mujer identificada como Analía denunció al padre en la comisaría de La Plata por el delito de abuso infantil contra su hijo de 3 años.

Pese a que el hecho ocurrió hace 3 años y de por medio hubieron varias órdenes de alejamiento, el hombre sigue caminando por las calles de Argentina "libre y sin preocupaciones", según denuncia la madre.

"Nosotros que somos las víctimas vivimos encerrados por miedo y él anda por la calle como si nada", dijo Analía a los medios de Argentina.