Rogers Waters niega crisis en Venezuela y apoya el bloqueo de ayuda humanitaria

El fundador y vocalista de Pink Floyd, Roger Waters, se manifestó sobre la situación que se vive actualmente en Venezuela y sobre el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria proveniente de la comunidad internacional, encabezada por los Estados Unidos.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el músico británico cuestionó la realización del concierto Venezuela Live Aid que se llevará en la frontera con Colombia con el fin de recaudar los fondos que ayudarían a paliar las principales necesidades por las que pasan actualmente los ciudadanos venezolanos.

Para Waters, este evento, “no tiene nada que ver con las necesidades de los venezolanos, no tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con la libertad (...) Esto tiene que ver con el hecho de que Richard Branson (financiador del concierto) ha creído todo lo que dicen los Estados Unidos”.

Asismo, el cantante negó que en el país sudamericano exista un caos social tal y como lo denuncian medios de comunicación locales e internacionales, además de los mismos venezolanos. “Tengo amigos en Caracas y de momento y por ahora, no hay guerra civil, ni asesinatos, ni presunta dictadura, ni detenciones masivas, ni eliminación de la prensa (...) Aunque es la historia que se nos vende”, expuso.

Y es que el músico sostiene que la entrada de ayuda humanitaria solo es una excusa de los Estados Unidos para invadir militarmente Venezuela y sacar del poder a Nicolás Maduro. “¿De verdad queremos que Venezuela se convierta en otro Irak, otra Siria, otra Libia?”, agregó.

El Venezuela Live Aid se llevará a cabo este viernes 22 de febrero, un día antes que se cumpla el plazo dado por Juan Guaidó a las fuerzas militares del régimen chavista para poder dejar entrar la ayuda humanitaria que se acopia en el puente de Tienditas, en Cúcuta (Colombia).

El concierto contará con la presencia de figuras de la música internacional, tales como, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Miguel Bosé, Carlos Vives, Carlos Baute, Nacho, Juan Luis Guerra, Paulina Rubio, Danny Ocean, la banda Maná, entre otros.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6