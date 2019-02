Haley Moss, la primera persona con autismo en ejercer la ley en Florida

Haley Moss ha demostrado ser tan competente como cualquier otro abogado de Estados Unidos o del mundo. A los tres años, fue diagnosticada con autismo. Para los médicos, ella no podría trabajar ni vivir por su cuenta. Hoy, es la primera persona abiertamente autista en ser admitida en el Colegio de Abogados de Florida según informó Sun Sentinel.

No solo eso, Haley Moss vive sola, ha escrito varios libros y trabaja en una de las más importantes firmas de abogados en Miami. Lo único que necesitaba esta joven abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami era una oportunidad.

“Soy muy apasionada con las cosas que me gustan y amo escribir. Esa es una razón por la que fui a la Facultad de leyes y me gusta ayudar a otro. Incluso escribiendo, siento que soy capaz de expresarme completamente y que lo que diga puede tener la habilidad de ayudar a otro”, comentó Haley Moss en una entrevista con Sun Sentinel.

Joseph Zumpano es cofundador y accionista principal de Zumpano Patricios, la firma de abogados de Estados Unidos donde Moss obtuvo su primer trabajo antes de pasar el examen del Colegio de Abogados de Florida.

“Queríamos ser la primera firma en contratar a un abogado abiertamente autista y mostrar que si alineas a una persona con sus fortalezas y les das una oportunidad ellos se destacaran”, aseguró Zumpano.

