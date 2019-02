Trump amenazó con liberar a 800 yihadistas si países europeos no se hacen cargo de ellos

El presidente Donald Trump exigió al Reino Unido, Alemania, Francia y otros países europeos que se hagan cargo de cientos de yihadistas de esas nacionalidades capturados por las tropas estadounidenses y sus aliados en Siria e Irak. Además, dijo a través de cuenta de Twitter que el "Califato, está listo para caer".

“Estados Unidos pide a Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que recobren a los más de 800 combatientes del Estado Islámico que hemos capturado en Siria y los juzguen. El califato está a punto de caer. La alternativa no es buena pues nos veremos forzados a liberarlos. Hacemos tanto y gastamos tanto, es hora de que otros avancen y hagan el trabajo que son muy capaces de hacer. ¡Nos vamos después de una victoria 100% al califato!”, escribió Trump.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........

Entre los prisioneros capturados durante la ofensiva contra ISIS, hay cientos de europeos que viajaron a Siria e Irak para unirse a las filas del grupo yihadista. Francia aseguró que están preparado para recibir a sus compatriotas, pero el Reino Unido es más reticente, pues sostienes que los yihadistas británicos capturados por las milicias kurdas apoyadas por EE.UU. solo pueden regresar a su país si piden ayuda consular en Turquía.

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!