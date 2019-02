Donald Trump sobre el aumento de su popularidad: “la gente es inteligente”

Donald Trump anunció que más de la mitad de la población de Estados Unidos le da su respaldo a través de su cuenta oficial de Twitter. Según informó, su aprobación es del 52 % en todo el país. Además, calificó como un “récord” el apoyo del 93 % entre los ciudadanos simpatizantes del Partido Republicano.

“Bastante sorprendente teniendo en cuenta que el 93 % de la prensa sobre mi es realmente malo”, aseguró Donald Trump. “¡La gente es inteligente!”, concluyó el mandatario de Estados Unidos.

El presidente norteamericano se mostró bastante animado por el logro. Sin embargo, Donald Trump no mencionó cuál sería la fuente de la encuesta.

52% Approval Rating, 93% in Republican Party ( a record )! Pretty amazing considering that 93% (also) of my press is REALLY BAD. The “people” are SMART!