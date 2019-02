Donald Trump firmará acuerdo con congresistas para evitar cierra de gobierno

El presidente de Estados Unidos Donald Trump tiene previsto firmar el acuerdo alcanzado entre los congresistas de su país sobre los fondos para seguridad fronteriza, pese a no haber logrado captar el dinero que quería para el muro, según indicaron este miércoles medios estadounidenses.

Los canales CNN y NBC citaron fuentes cercanas al presidente que apuntan que Trump se resignó a aceptar el acuerdo diseñado por los representantes de su Partido Republicano y de los demócratas en el Congreso.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no quiso confirmar ni negar la información, pero dijo este miércoles que "hay elementos positivos" en el acuerdo con Donald Trump.

"Queremos ver la versión final de la legislación", manifestó ante la prensa.

Trump demandaba 5.700 millones de dólares para ampliar las vallas y muros a lo largo de la frontera con México porque asegura que Estados Unidos enfrenta una "invasión" de criminales e inmigrantes ilegales.

Los demócratas se negaron y lo acusaron de exagerar la situación para su beneficio político.

En diciembre, Trump tomó represalias y cortó la financiación de gran parte de la administración federal, en un histórico "shutdown" (cierre) de cinco semanas. Luego cedió por unas semanas, pero amenazó con provocar un nuevo cierre este viernes si no se cumplían sus demandas.

El acuerdo alcanzado en el Congreso prevé menos de 1.400 millones de dólares para la construcción del nuevo muro.

Este martes, Trump expresó que no estaba feliz con lo pactado, pero señaló que no era probable que fuera a darse un nuevo "shutdown". El mandatario aseguró que podría tomar fondos de otras fuentes para las que no es necesaria la aprobación del Congreso de Estados Unidos, aunque no aclaró específicamente cómo lo haría.