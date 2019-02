Super Bowl 2019: Ellos son los dos primeros porristas hombres en la historia del evento

El Super Bowl 2019, que disputarán ese domingo en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Los Angeles Rams y los New England Patriots, tendrá una novedad que marcará historia en uno de los eventos más vistos en todo el mundo. Se trata de dos hombres, que por primera vez harán de porristas alentando al cuadro de los ‘carneros’.

Se trata de Quinton Peron y Napoleon Jinnies, miembros del equipo de ‘cheerleaders’ de Los Angeles Rams, quienes demostraron todo su talento en el baile para unirse al grupo de jovencitas que usualmente apoyaban al conjunto de California. Y este domingo cumplirán uno de sus grandes sueños.

“Fueron 10 meses de locura. Bailamos duro, generando un vínculo con nuestra comunidad y alentandos a nuestros jugadores. No puedo creer que hayamos llegado a este punto. Estoy seguro de que demostraremos lo mucho que trabajamos en esto", confesó Napoleon Jinnies al programa 'Good Morning America' de ABC, antes de realizarse el Super Bowl LIII.

Por su parte Quinton Peron, durante la misma entrevista, añadió que "Estaba en un juego de los Ángeles Lakers (equipo de básquet de la NBA), viendo a sus animadoras, y me pregunté: '¿Por qué no puedo estar allí?'. Había hecho coreografía con chicas que bailan en equipos profesionales, y pensé ¿por qué no yo?".

Desde el año pasado, el ente rector del fútbol americano, la NFL (National Football League), autorizó la creación de grupos de animadores masculinos. Otras franquicias, como los Indianapolis Colts y los Baltimore Ravens, ya tenían hombres entre sus animadores, aunque solo Los New Orleans Saints tienen al otro porrista masculino de la liga, Jesse Hernández,

Estados Unidos cuenta con un antiguo antecedente en porristas masculinos, como fue el caso del expresidente George W. Bush, quien fue animador principal de su escuela. De hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial, la animación estaba a cargo de hombres, pero ellos se alistaron para el combate y las mujeres se hicieron cargo de los eventos deportivos.

¿Qué es el Super Bowl?

Super Bowl es el nombre que se le da al partido final del campeonato de la NFL en el que se enfrentan los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC).El partido se disputa el primer domingo del mes de febrero de cada año.

El nombre es en honor a Lamar Hunt, antiguo propietario de Kansas City Chiefs, quien lo llamó así para diferenciarlo del resto de bowls que se disputaban. La idea le vino a la cabeza porque su hijo jugaba con una pelota rebotadora que se llamaba "super ball”.

¿Qué es la NFL?

Es la mayor liga de fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Fue creada por once equipos en 1920 como la American Professional Football Association, cambiando su nombre por el de American Professional Football League en 1921 para modificarlo una vez más por el nombre ahora vigente en 1922.

Actualmente la NFL está formada por 32 franquicias establecidas en diversas ciudades y regiones estadounidenses. Se divide en dos conferencias: la Nacional (NFC) y la Americana (AFC). A su vez, cada conferencia se integra por cuatro divisiones (Norte, Sur, Este y Oeste) y cada una de ellas, por cuatro diferentes equipos.

¿Qué equipo ganó el Super Bowl 2018?

Los New England Patriots irán por su revancha este domingo, pues en la edición anterior del Super Bowl fueron derrotas por 41-33 por los Philadelphia Eagles. El partido se disputó el 4 de febrero de ese año en el U.S. Bank Stadium de la ciudad de Minneapolis. El cantante estadounidense Justin Timberlake fue el artista que encabezó el espectáculo de medio tiempo.

