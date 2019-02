FAES: 'grupo de exterminio' al servicio de Maduro que allanó casa de Juan Guaidó [FOTOS]

¿El escuadrón policial más temido en Venezuela? La respuesta de los habitantes del país que padece bajo el régimen de Nicolás Maduro es inmediata: la FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana). Ellos operan bajo el amparo de la impunidad y este jueves cobraron notoriedad internacional cuando un grupo de ellos allanó la casa de los suegros de Juan Guaidó, mientras el líder opositor presentaba su 'Plan País', el mismo que propone la transición democrática y nuevas elecciones. ¿Cómo operan y por qué son considerados un 'grupo de exterminio'?

Mientras el autoproclamado presidente interino del país petrolero exponía en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), un grupo de agentes intervino el predio donde se hallaba su bebé y preguntó por su esposa Fabiana Rosales, según denunció.

En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra. — Juan Guaidó (@jguaido) 31 de enero de 2019

Desde que Juan Guaidó juró como presidente interino de Venezuela y escaló la violencia en las calles, estos agentes están acusados de acudir a los barrios más pobres del país encapuchados y con armas de guerra. Una vez allí establecen toques de queda y simulan enfrentamientos para ocultar los asesinatos que perpetran con total impunidad. Luego amenazan a familiares y vecinos para eludir denuncias.

Las últimas manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro dejaron como saldo fatal 35 muertos y más de 850 detenciones y sobre la FAES pesa la autoría de la mayor parte de los crímenes.

Las FAES fueron creadas el 14 de julio de 2017 por Nicolás Maduro. Foto: Difusión.

“Se meten en tu habitación y te sacan de tu casa. Si te resistes, te matan en tu propia sala. A ellos no les importa que tu familia esté allí mirando, a ellos no les importa que los vecinos puedan escuchar cuando te golpean sin sentido con tubos de acero llenos de cemento”, señala Caracas Chronicles, la organización independiente de noticias sobre Venezuela que lleva meses investigando el accionar de este escuadrón de la muerte.

En la mayoría de los casos el móvil o causa del asesinato es el supuesto “enfrentamiento o resistencia a la autoridad”, ante lo cual un padre de una víctima replica al medio venezolano Efecto Cocuyo: “¿En dónde están los policías heridos? ¿Ah? No corresponde… la gran cantidad de enfrentamientos que dicen que hay, y nunca vemos nada, nunca escuchamos nada… ¿cuáles enfrentamientos?”.

¿Quiénes son los más afectados por los crímenes de la FAES?

Las barriadas más humildes como Pinto Salinas, Petare y Cotiza donde se registran más muertos. Y luego de cada asesinato, una y otra vez, los testigos señalan a FAES, a esos “hombres de negro”, según informa Infobae.

La FAES fueron creadas el 14 de julio de 2017 por Nicolás Maduro, quien explicó su fundación “para combatir el crimen y el terrorismo”.

Agentes de la FAES ocupan militarmente una zona y, luego, proceden a "cazar" a sus objetivos. Foto: Efecto Cocuyo.

Según Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), ONG de derechos humanos que documenta los muertos y las detenciones arbitrarias, “la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) es un escuadrón de la muerte que siembra terror en las zonas populares con una acción sistemática de ejecuciones, allanamientos arbitrarios, robo en las viviendas y maltrato a detenidos”.

El 25 de enero trascendió que este 'grupo de exterminio' asesinó a 5 personas en Carora y El Tocuyo. Entonces, el diputado Luis Florido denunció el crimen a través de su cuenta de Twitter. “Es inaceptable que órganos de seguridad usen sus armas de reglamento para acribillar a ciudadanos desarmados. El silencio comunicacional para callar la muerte a manos del régimen indigna”.

Información sobre asesinatos acometidos por FAES en El Tocuyo y Carora #Lara. Inaceptable que órganos de seguridad usen sus armas de reglamento para acribillar a ciudadanos desarmados. El silencio comunicacional para callar la muerte a manos del régimen indigna #25Ene — Luis Florido (@LuisFlorido) 26 de enero de 2019

El modus operandi de las FAES en los barrios más pobres de Venezuela

Primero, toman militarmente una zona, como si se tratase de un ejército de ocupación y proceden a "cazar" a sus objetivos, según explica a Efecto Cocuyo Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias penales y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

“No es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que llegar a dar de baja a ‘elementos’ que no son personas sino enemigos”, explicó Ávila.

El académico también explicó que aunque la FAES pertenece a la Policía Nacional Bolivariana, no tiene entre sus funciones el control de manifestaciones o protestas, ya que la PNB cuenta con otra división especializada en Orden Público, que tiene un entrenamiento específico y que posee armamento no letal para la contención de este tipo de eventos.

”Son espacios diferenciados del mismo cuerpo con funciones muy distintas, que no deben mezclarse ni confundirse. Es muy delicado que se use al FAES para el control de manifestaciones porque no tienen ni la formación, ni los recursos para ello, y las consecuencias serían fatales, ya que su entrenamiento no es de contención sino de ataque letal”, sentenció.