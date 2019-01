Juan Guaidó confirmó ayuda internacional de US$ 20 millones para Venezuela

Venezuela en crisis política. Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional ha convocado una concentración en la Plaza Bolívar a la misma hora en la que Nicolás Maduro realizará una declaración.

Primer mensaje de Juan Guaidó tras autoproclamarse "presidente encargado".

Actualización

12:45 pm Se deben proteger los activos de Venezuela, según el presidente de la Asamblea Nacional.

12:40 pm Juan Gaidó, autoproclamado como presidente de Venezuela, mantiene que no es un golpe militar lo que pide.

Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Foto: Andina.

12:35 pm "Todos están bienvenidos", responde Juan Guaidó sobre la pregunta a si se reunirá con militares. "Los esperamos en el despacho de la Asamblea Nacional". Siempre y cuando estén de acuerdo con el "cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", reafirma Juan Guaidó.

12:30 pm Juan Guaidó recalca logros en 48 horas de ayuda humanitaria para pedir el respaldo de los venezolanos para un gobierno de transición.

12:22 pm Periodistas de Venezuela inician sus preguntas diciéndole "Presidente".

12:20 pm "Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", pide Juan Guaidó.

12:10 pm "Vimos la soberbia propia de la persona que se distanció de la realidad de los ciudadanos". Guaidó calificó de "soberbia" la actitud de Nicolás Maduro de despedir a funcionarios de la embajada de Estados Unidos.

.@jguaido | "Me acabo de comunicar con una funcionaría venezolana en Houston en los Estados Unidos y me dijo a la orden presidente yo me quedo". #VzlaConLaANPorLaLibertad