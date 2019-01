Jair Bolsonaro: "La izquierda no prevalecerá en América Latina"

El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue el invitado especial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y brindó un corto discurso en el que habló de sus lineamientos económicos y políticos sin detallar las reformas a seguir.

El ultraderechista aseguró este martes que la izquierda "no prevalecerá" en América Latina y vaticinó que la ciudadanía de los países de la región optará por alternativas de centroderecha en futuros procesos electorales.

"No queremos una América bolivariana como hace poco existía en Brasil con gobiernos anteriores (...) La izquierda no prevalecerá en esta región, lo que es muy bueno en mi opinión no solo para América del Sur sino también para el mundo", dijo ante la élite política y económica mundial.

Bolsonaro, quien asumió el cargo desde el primer día del 2019, aseguró que su gobierno va a defender a la familia y a los "verdaderos derechos humanos".

El mandatario brasileño señaló que este primer viaje internacional "Es una gran oportunidad de mostrar al mundo el Brasil que estamos construyendo", agregando que por primera vez un presidente montó un equipo de ministros "muy calificados".

En su discurso de seis minutos, sostuvo que ha estado en contacto con los presidentes de Argentina, Chile y Paraguay, con quienes comparte la visión de una Sudamérica "fuerte". "Somos el país que más preserva el medio ambiente", enfatizó, en alusión a los críticos que lo señalan en materia ecológica.

Críticas a Bolsonaro

Los analistas cuestionaron el corto discurso de Jair Bolsonaro en Davos como "breve", "superficial" y "genérico", por las promesas en las reformas económicas que se abstuvo a detallar.

El presidente brasileño consumió apenas seis de los 45 minutos que tenía disponibles para su presentación en el discurso inaugural de esta reunión de la élite económica y política planetaria en los Alpes suizos.

"La convicción de los inversionistas vendrá solamente con los actos. Un discurso más completo y más elaborado difícilmente cambiaría la visión escéptica que prevalece fuera de Brasil. Son necesarios pasos concretos", dijo el economista de Tendencias Consultoria, Silvio Campos Neto.

El presidente y fundador del Foro Económico Mundial, que organiza cada año la reunión de líderes de la política, los negocios y de la sociedad civil de todo el mundo en Davos-Suiza, Klaus Schwab, anunció que el próximo año la cumbre de esta organización en América Latina tendrá lugar en Brasil.