“No hubo víctima no combatiente”: terroristas de ELN reconocen autoría de atentado en Colombia

El atentado con coche bomba en el corazón de una institución policial hizo recordar a Colombia los cruentos años de terrorismo. Este lunes, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitió su autoría en el ataque que arrasó con las vidas de 20 jóvenes cadetes de entre 17 y 22 años. Sin embargo, se justifican señalando que al tratarse de una “instalación militar” no “hubo ninguna víctima combatiente”.

A través de su página web “Voces”, el ELN argumenta que la Escuela de Cadetes Santander, ubicada en Bogotá, "es una instalación militar" donde se forman oficiales de Policía "que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente".

Bajo su lógica siniestra “la operación contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente", señala el artículo.

Terroristas de ELN no retroceden en actitud desafiante

A pesar de que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el fin de las negociaciones por la paz con los guerrilleros de ELN, el grupo terrorista se halla lejos del arrepentimiento, ya que lanzaron este comunicado luego del anuncio presidencial.

Incluso, este domingo miles de ciudadanos de Colombia marcharon en Bogotá para rechazar el regreso del horror. En medio de banderas, cantos y arengas por la paz se solidarizaron con las familias de las víctimas mortales del atentado ocurrido el último jueves 17.

#Hechos Miembros de la Policía Nacional se unen a la movilización y alzan su voz en apoyo a las víctimas de la institución, que dejó el ataque terrorista a la Escuela General Santander en Bogotá. pic.twitter.com/UGKoa06hX0 — Radio Nacional CO (@RadNalCo) 20 de enero de 2019

Según el grupo guerrillero ELN "la paz no avanza y el proceso retrocede si los contendientes en una guerra no se respetan; esto empieza por respetar el dolor de todos". Bajo dicha declaración, intentan acusar a Iván Duque de no dar la “dimensión necesaria al gesto de paz”, en alusión a la tregua navideña que el ELN realizó el 23 de diciembre y 3 de enero. Conforme al ELN, las Fuerzas Armadas "aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones".

"Es entonces muy desproporcionado que mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa", señalan para ‘justificar’ el atentado terrorista que ha sido ampliamente repudiado por la comunidad internacional.

ELN exige continuidad de Proceso de Paz

La guerrilla exhortó al presidente Duque a enviar a su delegación para retomar los diálogos en La Habana, "para darle continuidad al Proceso de Paz y a la construcción de los acuerdos que traemos desde el Gobierno anterior".

Por su parte, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, recordó que el actual gobierno "jamás" reactivó los diálogos con esa guerrilla y explicó que las políticas públicas de paz, son políticas de gobierno y no de Estado, por lo tanto "no obligan a la administración que está en el poder en ese momento".

Duque reactivó el viernes las órdenes de captura contra los negociadores del grupo rebelde y anunció que redoblará la persecución contra lo que describió como una "máquina criminal de secuestros y atentados".

Al mismo tiempo ha exigido al gobierno cubano que detenga y le entregue a Colombia a "esos criminales para que se haga justicia".

Acerca del atentado terrorista en la Escuela de Cadetes Santander

El último jueves un coche cargado con 80 kilogramos de explosivos estalló en una instalación policiaca donde jóvenes aspirantes a policías intentaban cumplir un sueño. El autor material del atentado terrorista fue identificado el mismo día del fatídico hecho: José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, explosivista de ELN.