México se ofrece como mediador ante la crisis de Nicaragua y Venezuela

Pese a las críticas generadas por la confusa posición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la crisis del gobierno de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, un alto funcionario del gobierno mexicano decidió finalmente manifestar la postura de México ante ambos panoramas políticos, el pasado lunes.

Según el subsecretario designado a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zuñiga, el país azteca está dispuesto a actuar como un mediador de diálogo en ambos países. Según refirió Reyes Zuñiga, México volverá a mirar las problemáticas existentes en este lado del continente para asumir "el rol de líder dentro de la región".

México se pronuncia sobre Nicaragua

Respecto a la crisis nicaraguense que ha dejado un saldo de 325 muertos, el representante del Ejecutivo mexicano señaló que se realizará un "seguimiento puntual" a la situación que viene afrontando el país dirigido por Daniel Ortega. La revelación del funcionario de AMLO causó sorpresa pues es la primera vez que el gobierno de México se pronuncia de manera tan directa sobre esta crisis.

Reyes Zuñiga advirtió, no obstante, que el país azteca no respaldará las acciones que pueda afectar negativamente al pueblo de Nicaragua y que no permitan crear condiciones de confianza para acercar a ambas partes.

Desde hace un tiempo, la posición del gobierno de AMLO respecto a los crímenes realizados por el gobierno nicaraguense hacia los civiles en protesta, ha llamado la atención de diversas organizaciones internacionales, por no establecer una posición respecto a la permanencia de aquel país en la OEA (Organización de Estados Americanos).

Este hecho no pasó desapercibido en la reunión del pasado lunes, y fue comentado por algunos funcionarios, quienes criticaron la posición del gobierno mexicano de abstenerse a votar en una reunión de la OEA para debatir sobre la crisis. Reyes respondió que "están preocupados por Nicaragua" y que harán seguimiento a las discusiones en el seno de la OEA.

El funcionario aprovechó estas preguntas para referir que estarían dispuestos a asistir a Nicaragua para actuar como un "mediador de dialogo", si es que el gobierno liderado por Daniel Ortega se los solicita.Lo que buscan, asegura Reyes, es un "acercamiento de las partes en conflicto con pleno respeto a sus asuntos internos y autodeterminación".

México se pronuncia sobre Venezuela

El representante del gobierno de AMLO señaló que lo que le preocupa más a México es la crisis humanitaria que viene afrontando los ciudadanos venezolanos, quienes viven en un escenario crítico de pobreza y hambre.

"México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se está viviendo en Venezuela, por el laceramiento a los derechos humanos de los venezolanos y por la ausencia de democracia que hay en ese país.", aseguró Reyes.

Esta fue la razón, agregó el funcionario de AMLO, por la que México decidió no firmar el documento Grupo de Lima, con el cual 13 países manifestaban su rechazo hacia el nuevo mandato de Nicolás Maduro. Para ellos, la situación política de Venezuela está aún en un segundo plano, lo cual no significa que le estén brindado una aprobación a Maduro. Al igual que con Nicaragua, asegura que están dispuestos a ser un "puente de diálogo y mediador en los conflictos internos" del país de Venezuela.