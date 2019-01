La verdad sobre el caso de la periodista que murió de gripe AH1N1

La noticia de la muerte de Bre Payton (26), en Estados Unidos por la gripe A H1N1 causó gran controversia, pues se especuló que era adepta al movimiento antivacunas esto a raíz de una antigua publicación en Twitter que se sacó de contexto.

Benjamin Domenech, editor de The Federalist, aclaró que en el tuit en el que se le acusaba a Payton de estar en contra de las vacunas fue escrito cuando era una adolescente y era para "burlarse de su estado natal, California, donde estaban disminuyendo las tasas de vacunación".

"Desafortunadamente, algunos medios han utilizado un tuit suyo de cuando era tan solo una adolescente para describir a Bre como parte del movimiento antivacunas. Esto es extremadamente irresponsable y engañoso", dijo Domenech en un comunicado.

El tuit en cuestión data de junio del 2011 y era una respuesta a un aviso de "LA Times", donde se hacía referencia a una nota en la que el gobierno pedía a la gente que se vacunara más. Payton contestó mediante Twitter: “No! las vacunas eran algo del demonio!”.

"@latimes: Whooping cough: State urges more people to get vaccinated http://t.co/Aee82iJ" // NOOO! vaccines are from the devil!