EE. UU.: periodista conservadora falleció a los 26 años de gripe A H1N1

En Estados Unidos, varias personas dedicadas al periodismo han lamentado la muerte de la comentarista del ala conservadora, Bre Payton. La joven de 26 años murió de forma repentina la última semana de diciembre, debido a la gripe A H1N1, presente en la gripe porcina.

Bre Payton tenía bastante popularidad en el país norteamericano. Había trabajado en Fox News, Fox Business Channel y One America News Network. Además, era editora del sitio web ‘The Federalist’.

Su compañera Morgan Murtaugh, contó vía Twitter que había encontrado a Bre Payton en estado inconsciente. Según relató, llamó al 911 para que acudieran los rescatistas. Ella fue llevada a un centro de salud de Estados Unidos, pero falleció al día siguiente. Los médicos indicaron que las causas de su deceso fueron la gripe porcina o gripe A H1N1 y la meningitis. Se llegó a ese resultado después de una tomografía computarizada.

