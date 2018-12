Médico escribió desgarradora carta tras atender a bebé que fue asesinada por sus padres

"¿Qué hiciste para morir sola?". Es uno de los cuestionamientos que Marco Vargas, jefe de trauma del Hospital Nacional de Niños de San José, se plantea en la carta que compartió en Facebook luego de atender a una bebé de un año, quien falleció a causa de los terribles traumatismos que sus padres dejaron en ella. La misiva desató la indignación de Costa Rica.

“Perdón M” es el título de la carta que se ha viralizado en Facebook. Fue publicada el 11 de diciembre y revela que el médico se siente asqueado al conocer “el lado más brutal, sucio y depravado del ser humano”. Y también hace hincapié en los esfuerzos del personal hospitalario para salvar la vida de la bebé.

La menor llegó al centro de salud con traumatismos en la cabeza, en las costillas, en las piernas y en los brazos. Un evidente caso de maltrato infantil, aún así cuando sus padres fueron interrogados por los médicos, ellos excusaron las lesiones con una simple caída, pero las investigaciones evidenciaron que una brutal golpiza fue la causante de las graves contusiones.

Una carta en Facebook concentra la indignación de Costa Rica ante caso de maltrato infantil

“Qué hiciste para morir sola, en medio de la multitud de una sala de cuidados intensivos?, ¿quién te dio la mano en el extremo momento? en el que el último vestigio de tu alma, abandonaba tu cuerpo, el cuál ya estaba tan roto que no podía albergar a una alma feliz.

¿Quién se robo tu felicidad, quién te arrancó a golpes las sonrisas? ¿quién cambió los colores navideños por el negro de tu muerte?”, se interroga a través de la misiva publicada en Facebook.

La madre de la menor y su novio fueron detenidos el miércoles 5 de diciembre y son señalados como sospechosos del homicidio. Un tribunal de Costa Rica los envió por seis meses a prisión preventiva, según señala BBC Mundo.

El médico también pide que el caso de la menor no caiga en el vacío de la impunidad.

"Me dan asco quienes te hicieron tanto daño y pido, ruego y suplico por que tu dolor no quede impune. Pido por tu venganza, pues si bien esta no da paz, marca el principio del final de tu justicia", demandó.

La misiva que Marco Vargas compartió en Facebook también narra que la bebé tenía en el cuerpo “marcas de dolor y agonía”. El médico señala que ‘M’ (la bebé) “había sido lastimada, torturada y herida de muerte a propósito.

“No puedo pedir perdón por este mundo o sociedad que una vez más le falló a un niño, por que una vez más llegamos tarde, una sociedad en donde abunda la indiferencia y los que están sufriendo son los niños. [...] Perdón ‘M’”, concluye.

Aquí puedes ver la carta completa publicada en Facebook: