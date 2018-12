Indignación porque zoológico obligó a esquelética elefanta a realizar trucos de circo

Un zoológico de Tailandia es el escenario de un nuevo caso de maltrato animal, según registra video de YouTube. El Samutprakarn Crocodile Farm and Zoo obligó a una esquelética elefanta a realizar maniobras circenses como caminar por la cuerda floja; también a subir y bajar de dos mesas de madera. El hecho desencadenó indignación entre los activistas.

Lo que más llama la atención es la falta de espectadores y el hecho de que el elefante 'Vaca' se halle en los huesos: sus vértebras y sus costillas son muy notorias, según se observa en el video de YouTube.

Los defensores de los animales se hallan preocupados porque sospechan que el descenso en el número de visitas al zoológico es la causante de la disminución la ración de alimentos.

Los habitantes de Samut Prakan, provincia en la que se ubica el zoológico, señalaron que el establecimiento fue popular en el pasado, pero en los últimos años la afluencia disminuyó y muchos espectáculos carecen de público, según informa el medio británico The Sun.

A pesar de las evidencias, el zoológico niega las acusaciones. Ellos se defendieron y dijeron, a través de un portavoz: "No, no, no. Los elefantes aquí están todos sanos. Son todos buenos. Ninguno de ellos es delgado. Todos están bien alimentados y hacen espectáculos todos los días".

El lugar era famoso por su granja de cocodrilos, la misma que fue construida en 1950 como la primera de todo el territorio de Tailandia y hoy es la más grande de todo el mundo.

Quienes fueron testigos del espectáculo, que desató indignación tras su difusión en YouTube, señalaron que las escenas los dejaron con un sentimiento de desconsuelo.



Joyce Chang, una turista, dijo: "El lugar está mal mantenido, muchas de las instalaciones están deterioradas y parece que no se ha mejorado en mucho tiempo". Es muy desgarrador ver a los animales en condiciones tan pobres y Dios sabe si hay alguien que los cuide ".

Aquí puedes ver el video de YouTube que prueba el caso de maltrato animal: