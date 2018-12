Ella ganó el primer Balón de Oro femenino pero le preguntaron si “sabe hacer twerking” [VIDEO]

La joven noruega Ada Hegerberg es la primera mujer en la historia que gana un Balón de Oro. Sin embargo, ni siquiera su magistral triunfo la libró de ser víctima de un comentario sexista ante una gran audiencia, puesto que uno de los anfitriones de la gala que se celebra en París (Francia) le consultó a delantera del Olympique de Lyon si sabía hacer ‘twerking’, según registra video de YouTube.

Su momento de celebración fue opacado por el comentario del DJ francés Martin Solveig, quien le dijo "¿Sabes hacer 'twerking'?" y la invitó a realizar un baile sensual ante la mirada incrédula de miles de espectadores de la gala. De inmediato, la sonrisa del triunfo se borró del rostro y respondió con un contundente “no”, según se observa en video de YouTube.

En la escena también se puede observar el fastidio del futbolista Kylian Mbappé, quien se muestra sorprendido por el comentario de su compatriota.

"Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, porque sin ellas todo esto no habría sido posible. Gracias a mi club, a nuestro presidente, Jean-Michel Aulas, gracias por lo que haces por el fútbol femenino", dijo la jugadora al recibir el galardón.

También agradeció a "France Football", organizador del Balón de Oro, que haya creado una categoría femenina. "Es muy importante para nosotras", aseguró.

Finalmente, hizo un llamado a las jóvenes del mundo para que se atrevan a luchar por sus sueños: “A todas las niñas del mundo, crean en ustedes” dijo Ada Hegerberg al convertirse en la primera mujer en recibir el Balón de Oro.

La futbolista de 23 años es la actual ganadora de la Liga de Campeones. Ella marcó 31 goles en 29 partidos con el Olympique de Lyon en todas las competiciones de esta temporada y así sumó más de 100 goles para el club francés en 82 apariciones. Mientras que el DJ responsable del comentario sexista solo ha destacado por la ola de críticas que recibió tras el incidente.

"Es impresionantemente sexista y muy afortunado de no haber sido pateado en los testículos por Ada Hegerberg", reza una breve modificación en la entrada de Wikipedia que presenta al coanfitrión Martin Solveig, quien posteriormente ofreció sus disculpas.

"[Hegerberg] me dijo que entendió que era una broma. Sin embargo, mis disculpas a cualquiera que pudo haber resultado ofendido", indicó el DJ a través de Twitter.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk