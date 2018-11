Argentina: preciso momento en que hallaron el submarino ARA San Juan [VIDEO]

Vía YouTube. El pasado 17 de noviembre, después de una búsqueda de dos meses en el fondo del mar, la compañía Ocean Infinity ubicó al submarino ARA San Juan, desaparecido desde hace un año con 44 tripulante abordo.

Ahora la empresa, ha difundido un video en YouTube, donde se aprecia el momento exacto en el que se halló al sumergible, horas después de que se cumpliera un año de su desaparición que conmocionó Argentina.

“Allí hay una gran pieza, mira”, dice en inglés uno de los hombres sentados frente a un panel de monitores que muestra las imágenes captadas por los vehículos no tripulados (AUV) que descendieron hasta unos 900 metros de profundidad para buscar al submarino Ara San Juan.

En las imagénes de YouTube también se aprecia a otros miembros de la tripulación mirando en silencio, pero con atención la imagen más detallada del objeto que avistó su compañero.

Según informó Ocean Infinity, las imágenes mostradas en YouTube fueron captadas por el periodista Wael Dabbous, de TVT Productions, durante los primeros minutos del sábado 17 de noviembre. Es la sala de control del vehículos de operación remota del Seabed Constructor.

En el fondo del mar

El ARA San Juan fue ubicado en el Atlántico sur, a 500 km de la costa argentina, en el área en que se había registrado hace un año una señal sonora que podía corresponder a una explosión, en el Golfo de San Jorge. Se calcula que la implosión se produjo dos horas después del último contacto del submarino, el 15 de noviembre de 2017.

Las autoridades de Argentina han advertido que no están en capacidad de sacar al ARA San juan a la superficie. "No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y no tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características", dijo el sábado en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Oscar Aguad.