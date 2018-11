YouTube: ancianos fueron expulsados de avión por no saber inglés [VIDEO]

Una pareja de ancianos no pudo hacerse entender con la tripulación de un avión que viajaba desde Ámsterdam a Madrid, lo que generó una discusión por la que acabaron siendo expulsados. El hecho quedó registrado en un video de YouTube.

De acuerdo con el testimonio de uno de los involucrados, uno de los miembros de la tripulación movió el equipaje de mano del pasajero y este le reclamó ya que tenía una laptop en su interior.

Sin embargo, tal como señala el hombre en el video de YouTube, no pudo hacerse entender con ningún miembro de la tripulación (debido a que solo hablaba español) y eso generó un momento de tensión.

Finalmente, la situación fue a más y el comandante del avión ordenó expulsar al pasajero, quien se vio obligado a abandonar el aparato acompañado de su esposa.

Antes de descender de la aeronave, el protagonista del video de YouTube explicó la situación al resto del pasaje y se disculpó por el incidente, mientras los demás pasajeros mostraron su apoyo e indignación.

"He tenido una pequeña discusión con la tripulación. Me querían mover el equipaje y les he dicho que, por favor, no tocara la mochila porque tengo un ordenador dentro y que no me lo estropeara", se escucha decir al anciano en el video de YouTube.

Posteriormente, denunció el trato recibido. "Ha venido el comandante llamándome con el dedo sin ni siquiera dirigirse a mí y, a continuación, me ha dicho que me echaban del avión. Perdonen ustedes", fueron sus palabras aún dentro de la avión.