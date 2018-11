Los “dreamers” realizan una tenaz campaña contra Trump

“Que no podamos votar no significa que no podamos ganar”, afirma Ibrahim Pinzón, un joven “dreamer” en Estados Unidos que pese a que en las elecciones del martes no tiene derecho al sufragio porque es indocumentado, intenta movilizar al electorado.

Como él, muchos “dreamers”, como se conoce a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños con sus padres, alientan al voto por candidatos demócratas en las elecciones de medio mandato que se anuncian reñidas y en las cuales el tema migratorio está en el centro del debate.

Pese a la lluvia, Ibrahim Pinzón, un universitario de 18 años, y otros tres jóvenes de la asociación United We Dream recorren 81 km desde Washington, un distrito progresista, hasta Frederick, en el estado de Maryland, donde muchos republicanos sostienen discursos racistas.

“Aunque nosotros no podamos votar, eso no significa que no podamos incentivar a otros a que tomen lo que nosotros consideramos que es la decisión correcta (...) de acoger la diversidad”, afirma Ibrahim, que llegó cuando tenía un año. Sus padres son originarios del estado mexicano de Guerrero.

Alejandra Coreas, de 22 años, vestida con una camiseta naranja que dice “Sin Miedo a la deportación” y armada con una aplicación con el padrón electoral, se adentra en un barrio de clase media donde el césped está cortado al milímetro y los vecinos abren la puerta con reticencia.

“Estamos acá haciendo puerta a puerta por el cambio”, cuenta esta joven que llegó a Estados Unidos desde El Salvador a los 5 años.

Alejandra narra que nunca habló con sus padres sobre su estatus migratorio, pero a medida que fue creciendo percibió que había cosas que el resto podía hacer y ella no. Ahí cayó en depresión y su rendimiento académico bajó.

Ambos jóvenes, al igual que otros 700.000 indocumentados que llegaron a EEUU siendo niños, están amparados provisoriamente por la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creada por Barack Obama en 2012 y que los protege de ser deportados.

Para Alejandra, obtener el estatuto de DACA le permitió mejorar su autoestima, pero sabe que tiene menos oportunidades que la gente con la que creció y su estatus es precario, ya que el presidente Donald Trump decidió poner fin al programa y actualmente su continuación depende de un tribunal en California.

“bajo las sombras”

Sin embargo, Alejandra reconoce que en otras partes del país los “dreamers” lo tienen aún más duro. “Hay lugares como Texas o Arizona que son muy conservadores y racistas y ser indocumentado significa vivir con miedo”, cuenta.

Ser indocumentado implica “estar atrapado en las sombras, aceptar trabajos en los cuales uno puede ser maltratado. Son trabajos por el sueldo mínimo. Es ser explotado”, explica.

En Maryland, estos jóvenes esperan que el sheriff Chuck Jenkins no vuelva a ostentar el cargo. “Vamos puerta a puerta, aquí en el condado de Frederick tenemos un sheriff muy racista que estamos intentando deje el cargo”, cuenta Alejandra en referencia a Jenkins, con una política de tolerancia cero a la inmigración ilegal.

La campaña, planteada como un referéndum sobre la administración Trump, ha estado marcada por el tema de la inmigración.

Para Ibrahim las personas con derecho a voto deben saber que tienen un tremendo poder. “He visto el proceso de registro. La verdad es que toma un tiempo corto para ser algo que es tan poderoso”, concluye. ❧

Para el Senado, Cámara Baja y gobernaciones