Atleta fue asesinada a tiros y agresor toma trágica decisión

El hecho ocurrió en Utah en Estados Unidos, cuando un hombre asesinó a su novia a tiros, luego de que ella descubriera la historia delictiva de su expareja.

El asesinato a Lauren McCluskey ocurrió el pasado 22 de octubre en el estacionamiento del campus de la Universidad de Utah.

McCluskey estaba hablando por teléfono con su madre, Jill McCluskey, cuando repentinamente la joven de 21 años comenzó a balbucear y todo quedó en silencio.

“De pronto la oí decir no, no, no, y creí que había sufrido un accidente. Fue lo último que escuché decir”, contó la madre de la mujer asesinada.

“Me mantuve en la línea durante algunos minutos hasta que una chica tomó el teléfono y me dijo que todas las cosas de Lauren estaban en el suelo”, agregó.

Vale destacar que el cadáver asesinado de la atleta se encontró a las 9 de la noche en el estacionamiento del complejo de estudiantes Medical Plaza en Estados Unidos, donde la joven residía.

La Universidad de Utah informó de manera inmediata a la policía. Amigos cercanos a la pareja logró identificar que el exnovio de Lauren, Melvin Rowland, fue quien la asesinó.

McCluskey había terminado la relación con Rowland de 37 años el pasado 9 de octubre luego de enterarse que su pareja estaba solicitada por intento de abuso sexual.

Lo encontraron en una iglesia

La policía siguió el rastro de Rowland hasta la iglesia Trinity AME Church a pocos kilómetros de la Universidad de Utah.

Los agentes siguieron el rastro del hombre, quien había ingresado por la puerta trasera del templo.

Mientras registraban la iglesia la policía de Utah escuchó unos dispararon en el segundo piso. Al subir, Rowland se había quitado la vida con un disparo.