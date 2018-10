YouTube: estudiantes viven momento de pánico al desplomarse una pista de baile [VIDEO]

Estudiantes en Estados Unidos, específicamente en Carolina del Sur, celebraban la bienvenida que les daba la Universidad de Clemson, sin embargo no contaban con una tragedia. En Youtube ya está publicado el video.

La pista de baile en donde estaban los estudiantes de Clemson en Carolina del Sur se desplomó sin saber el motivo. El clip se hizo viral por Youtube y redes sociales.

Uno de los testigos en la fiesta de los estudiantes de Estados Unidos, Jeremy Tester, colgó el video en Youtube y redes sociales, donde se aprecia el momento en el que el suelo se viene abajo.

Los medios de Estados Unidos aseguraron que el piso se desplomó luego que los asistentes bailaban al mismo tiempo.

En el video de Youtube se observa como el piso se derrumba, mientras que los estudiantes quedaron en asombro, como una película de terror. La escena de alegría y celebración rápidamente se volvió en gritos y caos.

"Podías escuchar el piso a punto de abrirse, o algo así", dijo Tester mientra publicaba para Youtube, "pero nadie pensó que fuera a ocurrir. Simplemente continuaron".

La Policía de Clemson dijo que al menos 30 personas resultaron heridas cuando el piso del apartamento colapsó.

"Agradecemos que no haya sido peor de lo que fue", dijo el jefe la policía de Clemson, Jimmy Dixon.

COLLAPSE CHAOS: Terrifying moments caught on camera as floor gives way during Clemson homecoming celebration in South Carolina.



Thirty people were taken to area hospitals. Authorities say there were no life-threatening injuries. https://t.co/d72Lr6MN1a pic.twitter.com/ivEKvnN5U6