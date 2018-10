EE.UU.: hombre golpeaba a su hijo de 6 años constantemente por sacar malas notas [VIDEO]

Un caso de maltrato infantil ha despertado la conciencia e indignación de cientos de ciudadanos en los Estados Unidos. Desde que se difundió a nivel nacional la grabación de una cámara de seguridad en la que un padre golpea repetidamente a su hijo menor de seis años de edad, el hecho ha recibido la condena generalizada de muchos en las redes sociales. La golpiza tuvo lugar en Tennessee y el video también puede encontrarse en la plataforma YouTube.

Según cuenta con más detalle el medio Univision, la madre del pequeño decidió denunciar a su exesposo ya que la situación se había vuelto insostenible debido a la violencia que el padre mostraba constantemente con su hijo únicamente porque tenía malas calificaciones en el colegio. Así que logró salir junto con él y el niño para que una cámara de seguridad captara el momento y tuviese las pruebas suficientes para poder acusarlo.

Tal y como se aprecian en las imágenes, el sujeto entra en el desordenado cuarto de su hijo con los juguetes botados por el suelo y comienza a jalarlo y golpearlo de improviso. El pequeño, que no experimentaba estos maltratos por primera vez, sale en el video acurrucado en una esquina de su habitación mientras que su papá lo grita y la hace gestos de amenaza. En un momento, incluso, se atreve a patearlo.

Pocos minutos después que el padre sale del cuarto, se ve al niño de seis años corriendo del cuarto muy asustado a perseguir a su agresor. Sin embargo, luego se observa en el material de YouTube que el hombre conduce al niño de la mano para luego sentarse y bajarle los pantalones para golpearlo en los glúteos.

El ataque no se detiene allí porque después de hacerlo, el padre lo encara y lo empujas hasta que el pequeño se cae. Poco después de ello, la madre hizo la denuncia y Randy, el papá, fue arrestado por la Policía de Mount Juliet, Tennesse, acusado por maltrato infantil. No obstante, el sujeto fue liberado de prisión con una fianza, pero con una orden de restricción que no le permite estar cerca de su hijo.