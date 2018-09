Theresa May exige respeto a la Unión Europea y aclara que continuará con el Brexit

Los resultados del Brexit se ven aplazados luego de que la cumbre europea realizada en Salzburgo este último jueves compliquen más la salida definitiva del Reino Unido de la UE. Ante ello, la primera ministra británica, Theresa May, criticó severamente a sus homólogos del resto de países de la organización tras rechazar sus propuestas.

Así lo destacó la funcionaria en un pronunciamiento televisivo exhortando a Bruselas, sede principal de la Unión Europea a que explique los motivos de su negativa al plan de salida alcanzado por Londres así como la exigencia de alguna alternativa puesto que en octubre se vence el plazo fijado para la negociación entre los 27 países y su nación.

"He mostrado durante todo el proceso negociador respeto a la UE. Reino Unido exige ese mismo respeto", afirmó la mandataria en relación a la negativa obtenida ante su 'Plan de Chequers', que consistía en presentar sus condiciones de salida del bloque así como una negociación con Bruselas. Al no recibir una alternativa, May exigió que le brinden una opción.

Una de las principales dificultades que ha encontrado su gestión es la futura relación económica que tendrá su país con el resto de la Unión Europea, por lo que ha mencionado que no admitirá una permanencia del país en esa zona comercial de la organización ni permitir que exista una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte para que sigan siendo parte de la Unión Aduanera o del Mercado Interior.

"Supondría una burla del referéndum de hace dos años (...)", ha declarado Theresa May. Por esta razón ha dejado implícita también la posibilidad de una segunda votación generalizada: "negar su legitimidad o frustrar su resultado amenaza con quebrar la confianza pública en nuestra democracia", finalizó.