Bayly asegura que Maduro viajó a “recibir migajas de China” [VIDEO]

Video ya es viral en YouTube. En su programa de ayer, Jaime Bayly no perdió la oportunidad para hablar del caro banquete que Nicolás Maduro se dio en Estambul. Fiel a su estilo, el periodista dijo que “el dictador” fue a “recibir migajas de China” y luego fue a pagar “miles de dólares en Estambul”.

“Después de pasar el sombrero por China y recibir migajas -mendrugos- de los chinos, Maduro y su hambrienta comitiva se detuvieron en Estambul Turquía, él dice y yo no le creo que lo invitaron a restaurante carísimo, el chef, yo no sabía que este sujeto desagradable existía (...) Entonces fue un encuentro de carniceros en Estambul”, empezó Bayly.

El conductor también tuvo palabras para el popular chef Nusret Gökçe, a quien calificó como un “sujeto desagradable”. “Más que chef es un sicario de humanos, entonces fue un encuentro de carniceros”, agregó el periodista.

“Este glotón, este tragón de Maduro se ha echado entre el pecho y la espalda lo que no comen 32 millones de venezolanos en un año. La carne que Cilia y Maduro han comido yo creo que si ahora no comieran nada en un mes (como osos hibernando), no sentirían hambre. Es increíble la desfachatez”, continuó el presentador.

Bayly dijo que la intención de Maduro era hacerle creer a la gente que él no pagó y que lo invitaron. Asimismo, instó a la población a no visitar el popular restaurante ya que consideraba a Nusret “un sinvergüenza y cínico”.

El lujoso almuerzo de Maduro

Vale recordar que el banquete al que Jaime Bayly hace mención es al almuerzo que la pareja presidencial disfrutó en Estambul, Turquía, tras su paso por China. Maduro y Flores llegaron hasta el “Nusret Sandal Bedesteni”, donde habría pagado más de 400 dólares por platos de jugosa carne.

Pero el precio del plato no es lo único que tuvo que pagar ya que luego de la difusión de videos en YouTube, el presidente llanero fue severamente criticado por darse tal banquete cuando cientos de venezolanos padecen de hambre en su país.