Países latinoamericanos del Grupo de Lima rechazan intervención militar en Venezuela

La sugerencia de una intervención militar contra el régimen de Nicolás Maduro generó rechazo entre once latinoamericanos países que conforman el Grupo de Lima. Mediante un comunicado emitido este sábado expresaron su “preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela”.

Dicha declaración conjunta fue suscrita por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Mientras que Colombia, pese a ser miembro del Grupo de Lima no expresó su rechazo. Vale precisar que Canadá y Guyana también integran este equipo que se formó en el 2017 en Lima con el objetivo de enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro.

Este comunicado es una respuesta al polémico planteamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Este viernes, durante una conferencia de prensa en Cúcuta, Colombia él señaló: "En cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción".

Como argumento para justificar su posicionamiento, Almagro aludió a las "violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad" cometidos por el gobierno venezolano.

El comunicado de los 11 Gobiernos latinoamericanos reafirma “su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país, a través de una salida pacífica y negociada”. También se opone a acciones o expresiones relativas “al ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.

La respuesta del régimen de Nicolás Maduro

Las declaraciones de Luis Almagro causaron revuelo internacional. Unas horas después de su radical sugerencia el Ejecutivo venezolano señaló que denunciará al secretario general de la OEA ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias internacionales.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez aseguró a través de su cuenta de Twitter que se quieren revivir los “peores expedientes” de las injerencias militares “imperialistas” en América Latina: “(La) estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la OEA”.

Las advertencias del Grupo de Lima a Nicolás Maduro

Con el Perú como líder del Grupo de Lima, en agosto del 2017 doce Gobiernos suscribieron la Declaración de Lima para “condenar la ruptura del orden democrático en Venezuela” y la violación sistemática de los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro.

Anteriormente, el Grupo de Lima realizó numerosos llamados para restablecer el orden democrático, concretar nuevas elecciones y exigió a Nicolás Maduro autorizar la llegada de ayuda humanitaria.

Estos son algunos de los puntos más resaltantes que proclamó el Grupo de Lima en su Declaración:

-Condenan la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela, reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos.

-No reconocen la legitimidad y credibilidad del proceso electoral desarrollado en ese país, que concluyó el 20 de mayo de 2018, por no cumplir con los estándares internacionales, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

-Hacen un llamado a la instalación de un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia.

-Expresan su profunda consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciadas en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registradas en el reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales y de la democracia en ese país.

-Reiteramos el llamado urgente al gobierno de Venezuela para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición.

-Reconocen la reciente resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que, ante la grave situación en ese país, busca apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en el marco de la Carta Democrática Interamericana.