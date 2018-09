Huracán Florence: “Survivor”, el gatito que fue rescatado de las inundaciones

En cuestión de minutos se volvieron virales las fotografías que muestran a un hombre rescatando a su gatito de las inundaciones que provocó el huracán Florence en la localidad de New Bern, en Carolina del Norte.

El protagonista de esta escena se llama Robert Simmons y su gatito ‘Survivor’ (Sobreviviente en español). Las fotografías fueron publicadas por el diario News & Observer de Raleigh y en ellas se puede observar al animal aferrándose a su dueño y empapado por las fuertes lluvias en la zona.

Según el reportero que tomó las fotografías, Robert Simmons tiene 40 años y vive en un vecindario al noreste de New Bern, población que fue gravemente afectada por las lluvias de Florence y la crecida del cercano río Neuse.

El periodista que estuvo con Simmons en el bote, detalló que a la mitad del camino, el gatito salió de abajo de la chaqueta y se trepó en la espalda del hombre. Simmons aseguró que ya había vivido varios huracanes (Bertha, Fran, Irene, Mattew) pero que Florence es uno de los peores desastres que ha visto.

Love the kitty rescue photos. The man said the cat's name is "Survivor." My cat used to chill on my shoulder like that, even when I wasn't fleeing something. #Hurricane Florence pic.twitter.com/6rcZs4MMMW