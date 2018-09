¿Cuáles son las medidas de seguridad a seguir antes y durante un huracán?

Un huracán es un ciclón caracterizado por producir fuertes vientos y abundante lluvia. Como el caso del Huracán Florence, cuyo paso por Estados Unidos amenaza con inundar las zonas costeras del país. A la fecha, el gobierno de Donald Trump ha evacuado al menos a 1 millón de personas mientras que otros están refugiados en casa.

Según se prevé este sería uno de los huracanes más potentes -en décadas- que azotará el país. Por tanto, hemos reunido una serie de medidas de seguridad a seguir ante fenómenos de tal magnitud.

¿Qué hacer antes que llegue el huracán?

Es primordial saber las rutas de evacuación en caso de emergencia y los lugares donde esconderse. Revisar si se cuenta con linternas, radios u otros elementos que puedan ayudar a comunicarse con el exterior. Así como tener agua potable y alimentos necesarios para los días que se mantendrán refugiados.

¿Qué hacer durante el huracán?

Conservar la calma y tranquilizar a nuestros familiares y seres queridos es el paso más importante. Es necesario contar con una radio a pilas para mantenernos informados y desconectar cualquier objeto que necesite de electricidad. Finalmente deberás cerrar las llaves de gas y agua y mantenerte lo más lejos de puertas y ventanas.

¿Qué hacer en caso de inundaciones?

Es importante no beber el líquido y mantenerlo lejos del agua almacenada para el consumo humano a fin de que esta no se contamine. Si cuenta con algún piso superior o zona que el agua no haya alcanzado, lleve sus objetos de valor hasta allí.