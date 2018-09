NASA difunde imágenes del atentado de las Torres Gemelas desde el espacio [FOTOS]

Luego de 17 años del atentado terroristas contra las Torres Gemelas, la NASA comparte fotos captadas durante y después del ataque del 11 de septiembre en la ciudad de New York desde la Estación Espacial Internacional.

Las imágenes, tomadas por el astronauta Frank Culbertson, se observa una columna de humo negro que cubría el sur de Manhattan, luego de que dos aviones comerciales impactaran con el World Trade Center.

Culberton era el único estadounidense que no estaba en la Tierra, sin embargo, la nave tripulada por el astronauta pasaría por el lugar de los hechos, por lo que optó en buscar su cámara y fotografiar desde una ventana.

“No sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero sabía que era realmente malo porque había una gran nube de escombros que cubría Manhattan. Fue entonces cuando realmente se volvió doloroso porque era como ver una herida en el costado de tu país, de tu familia, tus amigos”, dijo el ex astronauta de la NASA.

El astrónomo compartió sus capturas con la Administración Nacional de Aerostática y el Espacio (NASA), posteriormente la agencia espacial publicó dichas fotografías en sus redes sociales, generando todo tipo de reacciones en los usuarios.

“La dicotomía de estar en una nave espacial dedicada a mejorar la vida en la Tierra y ver la vida ser destruida por actos tan intencionados te sacuden la mente", expresó.

En la actualidad, Frank Culbertons es una astronauta retirado de la NASA; sin embargo, aún trabaja como Vicepresidente de los programas espaciales de la empresa privada Orbital Sciences.

#NeverForget those lost on #September11th. Here is a recent view of NYC from @Astro_Ricky on @Space_Station. We remember: https://t.co/SCDUmzCUHk pic.twitter.com/BpUTM1h2RU