Melania Trump y el vestido que acaparó la atención del mundo en Londres [FOTOS]

Donald Trump visitó Reino Unido en compañía de su esposa Melania Trump, quien logró acaparar la atención mundial con un impactante vestido de 7 mil dólares que la llevó a ser comparada con una princesa Disney.

La primera dama vistió elegante para la cena del jueves en el palacio de Blenheim, en el condado de Oxfordshire (Inglaterra). En el evento de gala también estuvo presente la primer ministra británica Theresa May, y empresarios británicos; sin embargo, fue el look de Melania lo que más destacó para los medios.

Los Trump fueron recibidos por guardias irlandeses y galeses, acompañados de bandas escocesas con gaitas, los cuales desfilaron a la entrada del palacio mientras las dos parejas observaban desde lo alto de una escalinata.

Harper's Bazaar, la prestigiosa revista de moda, señaló que el atuendo de la esposa de Donald Trump fue comparado con el de la princesa Anastacia y Belle, de la Bella y la Bestia, ya que contaba con detalles muy bien cuidados que resaltaban la belleza de la primera dama.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, Melania Trump fue blanco de comparaciones con las princesas Disney, pero también los usuarios no dudaron en nombrar a Donald Trump como "La Bestia", quien también forma parte de la historia de Disney.

Some reason Melania Trump’s dress reminded me of Belle from Beauty and the Beast. 😂 pic.twitter.com/UAEnl4FnjR