Derrota de Inglaterra en el Mundial disparó casos de violencia contra la mujer [FOTOS]

El Mundial de Rusia 2018 no solo dejó a millones de fans complacidos, sino también alarmantes cifras de agresiones contra mujeres en Inglaterra, debido a que un estremecedor dato revelado por la Universidad de Lancaster confirmó que los casos de violencia contra la mujer aumentan considerablemente cuando la selección de Inglaterra cae en los partidos.

Según el estudio realizado en los mundiales de 2002, 2006 y 2010, los casos de agresiones contra las féminas aumentaron en un 26% durante los partidos que disputaba Inglaterra. Sin embargo, cuando el equipo perdía, los casos aumentaban a un 38%, cifra que preocupa a las autoridades.

Ante esta realidad, durante el Mundial de Rusia 2018, el Centro Nacional Británico para la Violencia Machista, decidió lanzar una campaña para concienciar sobre la relación entre el fútbol y las agresiones machistas.

If #ENG get beaten so will she.

Domestic violence increases 26% when #England play, 38% if they lose.

From the Not So Beautiful Game, J. Walter Thompson London for the National Centre for Domestic Violence#WorldCup pic.twitter.com/raHBWIjbgS