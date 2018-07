Tailandia: doctor que atendió a los niños dentro de la cueva recibió trágica noticia al salir

El rescate de los 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador atrapados en la cueva de Tailandia se viralizó en el mundo, y hoy se conoce a los héroes que hicieron posible el milagroso rescate. Un claro ejemplo fue el doctor Richard Harris, quien permaneció durante 3 días dentro de la cueva Tham Luang con los menores, sin imaginar que una desgarradora noticia lo esperaría a su salida.

Su combinación de habilidades lo llevó a ser considerado de inmediato por el Gobierno tailandés para formar parte del equipo de asistencia de los pequeños. Ante ello, no dudó en dejar sus vacaciones programadas con la intención de ayudar a los menores, quienes necesitaban de un milagro.

El doctor australiano buceó hasta el interior de la cueva y "dio luz verde" para que se lleve a cabo la operación de rescate, ya que los niños debían estar en excelentes condiciones, por ello fue una de las últimas personas en salir al comprobar que estaban a salvo.

Australian doctor Richard Harris was the last member of the rescue team to leave #ThamLuang cave. Sadly, we’ve just learned that his father died shortly after the last of the 13 soccer team members were freed https://t.co/5HXPbu372i #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวง #Thailand pic.twitter.com/fP5KwG2coi