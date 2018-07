Rescate en Tailandia: Undécimo niño atrapado en cueva es rescatado | EN VIVO

Actualización 05:20 a.m.

Gracias al buen ritmo en el rescate de los niños, ya se rescató al undécimo niño, quien ya salió de la cueva, donde estuvo atrapado, junto a once niños más y su entrenador de fútbol. El menor ya recibe la asistencia médica.

El periódico tailandés Khaosod así lo confirma.

Actualización 04:50 a.m.

Según Reuters, el décimo niño ya fue rescatado. Solo quedarían atrapados dos menores y el entrenador. El primer menor rescatado hoy aún no llega al hospital de Chiang Rai.

Actualización 04:20 a.m.

A pesar de estar a 4 kilómetros de profundidad, los rescatistas lograron poner a buen recaudo al noveno niño, de los doce que estuvieron atrapados en una cueva de Tailandia.

Actualización 04:00 a.m.

El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan-ocha, visitó a los familiares de los niños atrapados en la cueva del norte de Tailandia.

#ThaiCaveRescue #Thailandcave #ThamLuangRescue

Thailand’s PM Prayuth Chan-ocha, has met relatives of the boys trapped in the cave.

On Monday he was due to visit the cave, but postponed the visit for fear of disrupting the rescue operation.

A group photo with relatives of boys. pic.twitter.com/lBorG6RcZ0