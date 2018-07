EEUU: escondió grabadora en la mochila de su hijo y descubrió el maltrato de la maestra [VIDEO]

En Estados Unidos, una madre notó el extraño comportamiento de su hijo después de las horas de clase, por ello decidió llevar a cabo un plan y escondió una grabadora dentro de la mochila del pequeño durante 4 días. Al descubrir lo sucedido quedó horrorizada y entabló una demanda contra la docente y hoy los audios fueron expuestos en YouTube.

Se trata de Kandy Escotto, una madre de familia que vio el drástico cambio en el comportamiento de su pequeño, por ello decidió investigar más a fondo el tema y descubrió el duro trato de la docente con su pequeño.

El pequeño Aaron de tan solo 5 años ya no era el mismo desde el pasado mes de octubre en el Banyan Elementary School, cuando ingresó al curso. Las calificaciones bajaron, sus ganas de hacer la tarea se perdieron y lloraba cada vez que debía ir al colegio.

Un día al hacer la tarea junto a su hijo, Kandy Escotto lo escuchó decir que él era un "bad boy" (Niño malo), sus palabras provocaron que la madre lo increpe y el pequeño respondió que eso era lo que le decía la profesora.

La situación provocó que sospeche que algo pasaba con su hijo y la docente Rosalba Suarez, por ello reportó la situación a las autoridades estudiantiles; sin embargo, lejos de recibir apoyo, le aclararon que no podían tomar medidas sin ninguna prueba, por lo que decidió encontrar lo necesario para hacer válida su acusación.

Metió una grabadora a la mochila de su hijo ante la negativa de las autoridades y registró 32 horas de grabación que usó como prueba para una denuncia que buscaría un castigo contra Suarez al descubrirse el maltrato que ejercía.

LAS GRABACIONES

“Entre Aron y tú, ‘losers’, rompiendo siempre las reglas todo el tiempo”, se oye decir a la maestra en la grabación. “Levanten la mano si saben qué es encerrar en una burbuja, Aaron parece que no sabe”. “No entiendo, no sé que le voy a decir a tu mamá, lo único que puedo decirle es que tu no sabes escribir”. “Tu madre te quiere ver en un buen trabajo o en un trabajo de perdedor”. Son algunas de las palabras de la profesora que fueron escuchadas en una rueda de prensa.

En Florida es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento, por ello los abogados de Kandy Escotto justificaron la acción en los Tribunales: "En un salón de clases de una escuela pública, con otros niños y personas que entran y salen, no hay expectativa de privacidad", explicó el abogado. "No es ilegal en esta situación", argumentó.

Hoy las autoridades investigan el caso y el menor fue cambiado de aula, y según la madre, su semblante tuvo un gran cambio.