Lenín Moreno: "no me interesa si Rafael Correa es apresado o no"

El actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno; dijo que no le interesa si el expresidente Rafael Correa es apresado o no, luego de una orden de captura por parte de la Interpol, en el que acusado por el secuestro del exdiputado Fernando Balda en el año 2012 cuando este era asilado en Colombia.

"No me interesa si el señor Correa es apresado o no, no me interesa de forma particular, ya manifesté cuál era mi deseo interior: ojalá no sea culpable",. declaró Moreno en una charla informartiva con medios extranjeros.

Moreno pidió a Rafael Correa "que de la cara" ante la justicia de Ecuador; puesto que el exmandatario actualmente reside en Brusela.

La suprema corte de Ecuador aceptó la petición de la Fiscalía General de solicitar el arresto y la extradición de Correa, tras no haber presentado en Quito el pasado lunes.

La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva en una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares que se impusieron al exmandatario el pasado 18 de junio tras ser vinculado penalmente al caso del intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda en Bogotá, en agosto de 2012.



"Ahora es una justicia independiente, el señor Correa debe tener la completa certeza de que esa justicia funciona de forma autónoma e independiente, que no tenga ningún recelo de venir al Ecuador, este es su país y que enfrente a la justicia", sostuvo el mandatario.

El día de ayer Rafael Correa dijo que su acusación es un "complot" del Gobierno de Lenín Moreno, pero, Moreno aseguró que "la verdad se defiende sola".

"Sobre el argumento de que es un preso político, lo mismo puede decir el (narcotraficante mexicano) Chapo Guzmán", comentó antes de señalar que "los ecuatorianos sabemos que no es así, sabemos que muchas cosas han ocurrido durante ese período (de Gobierno de Correa) y lo único que queremos es que haya verdad y justicia".