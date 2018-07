Twitter: Hallan vivos a los 12 adolescentes perdidos en una cueva en Tailandia [VIDEO]

¡Milagro!, así describieron el hallazgo de los doce niños futbolistas que estuvieron atrapados por nueve días en una cueva bajo tierra en la provincia de Chiang Rai,en Tailandia.

Las autoridades asiáticas hicieron hasta lo imposible por encontrarlos con vida, a pesar del las fuerte lluvias en ese país, lo pudieron conseguir. Se supo que todos los adolescentes y el entrenador de 25 años.

PUEDES VER: WhatsApp: fantástico truco te ayuda a enviar mensaje a quien te bloqueó [FOTOS]

Las primeras imágenes de los sobrevivientes se han difundido en las redes sociales. Diversos medios internacionales destacan la labor de los rescatistas.

Así se vivió el hallazgo.

Rescue teams in Thailand have found 12 missing boys and their assistant coach inside a cave complex, showing "signs… https://t.co/NTT1oRRaeX