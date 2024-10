¿Eres un adulto mayor de 65 años en México y quieres recibir tus pagos a tiempo en 2024? CONOCE los detalles y más en la siguiente nota.

México, un país extenso con una población que asciende a 127. 5 millones de personas, se distingue en América Latina por ofrecer numerosos beneficios financieros a quienes han trabajado a lo largo de su vida. En ese sentido, la Pensión Bienestar en territorio mexicano incluirá 2 nuevos pasos que deben realizar los adultos mayores para recibir significativas remuneraciones en el mes de octubre de 2024.

Este programa social del gobierno federal de México fue diseñado para brindar un apoyo económico de manera bimestral a todas las personas mayores de 65 años, sin importar su condición económica o laboral. El propósito de esta iniciativa es mejorar su calidad de vida y garantizar un ingreso mínimo que les permita cubrir sus necesidades básicas.

¿Cuáles son los 2 nuevos pasos que deben realizar adultos mayores en la Pensión Bienestar de México?

Los adultos mayores de 65 años deberán seguir 2 nuevos pasos para no perder su Pensión Bienestar. En primer lugar, deben presentarse en la fecha y horario establecidos para recibir hasta 313.70 USD mensuales. Posteriormente, los jubilados deberán acercarse de manera ordenada a los módulos ubicados en diversas ciudades y estados de México. Recientemente, se difundió información errónea sobre la incorporación de tarjetas de pago, la cual ha sido desmentida por la Secretaría del Bienestar.

Estar institución mexicana manifestó que aunque la electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, juramente el próximo el 1 de octubre, los pagos de este programa se continuarán dispersando y no es necesario renovar su tarjeta, por lo que instan a las personas a no caer en estafas ni engaños. “Para evitar fraudes, te sugerimos mantener tu tarjeta en un lugar seguro y no entregarla a nadie, ni proporcionar su número de identificación personal (NIP)”, se detalla en el comunicado.

Los jubilados tienen una tarjeta donde se deposita el dinero de la Pensión Bienestar en México. Foto: Marca.

Estas son las 5 principales claves para comprender la importancia de la Pensión Bienestar

El gobierno mexicano ha realizado diversos aumentos en el monto de la pensión en años anteriores, por lo que es posible que se efectúen distintos cambios en el corto, mediano y largo plazo. A continuación, te detallamos las 5 principales claves para comprender la importancia de la Pensión Bienestar.

Reducción de la pobreza y desigualdad: la Pensión Bienestar es una herramienta esencial para combatir la pobreza y la desigualdad en México, particularmente entre la población adulta mayor. Al proporcionar un ingreso fijo, se contribuye a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población y a reducir las brechas sociales.

Reconocimiento al trabajo: estos pagos representan un reconocimiento al trabajo y las contribuciones que los adultos mayores han brindado a la sociedad a lo largo de sus vidas. Este incentivo económico busca garantizarles una vejez digna.

Inclusión social: al garantizar un ingreso mínimo, dicha institución fomenta la inclusión social de los adultos mayores, permitiéndoles participar directamente en la vida de sus comunidades y tener acceso a servicios básicos como salud y educación.

Economía local: el dinero destinado a las pensiones se inyecta en la economía local, generando un efecto multiplicador que beneficia a comercios y servicios en las comunidades donde viven los jubilados.

Diversas generaciones: al mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y fomentar su participación en la comunidad, la Pensión Bienestar fortalece lazos más estrechos entre los diferentes grupos etarios.

Múltiples adultos mayores cuentan con el pago de la Pensión Bienestar en la nación azteca. Foto: Fábrica de periodismo.

¿Cuáles son los 5 beneficios de la Pensión Bienestar para los adultos mayores?

Existen diversos procedimientos que los adultos mayores deben seguir para inscribirse en este importante programa para jubilados en la nación azteca. Por ello, a continuación se presentan cinco beneficios de la Pensión Bienestar para los adultos mayores.

Calidad de vida: este apoyo económico que brinda la pensión permite a los adultos mayores cubrir sus necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda, mejorando significativamente su calidad de vida.

Zonas vulnerables: al brindarles un ingreso mínimo mensual, la pensión contribuye a disminuir los índices de pobreza entre la población adulta mayor, especialmente en zonas rurales y marginadas.

Comunidades activas: este pago pensionario permite que los adultos mayores participen constantemente en la vida de sus comunidades y tengan acceso a numerosos beneficios.

Trabajo diario : el pago de hasta US$ 313.70 mensual, escenifica la contribución laboral prolongada de estas personas en el crecimiento económico de México.

Crecimiento económico: los pagos para adultos mayores generan un gran apoyo financiero para el gobierno mexicano en el corto, mediano y largo plazo.