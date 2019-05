Redacción LR

Actriz de larga trayectoria, aguerrida, mamá de un niño de ocho años al que le enseña que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. Mayella Lloclla interpreta a Catalina en ‘El último bastión’ y ratifica su lucha por la igualdad.

Se ha hablado mucho del énfasis que le da ‘El último bastión’ al rol de las mujeres en la historia. ¿Cómo está orientado este mensaje?

La serie se basa más en las mujeres de ese tiempo (s. XIX), que no solamente eran las que se dedicaban a ser la esposa de alguien o la esclava que cocina, sino que realmente, desde su lugar, luchaban por la igualdad, por un país más justo. Gracias a ellas, también se logró la Independencia.

Los personajes masculinos han sido más protagonistas de la historia peruana.

Yo pienso que todo el tiempo ha habido mujeres rebeldes, luchadoras, sino que no se ha hablado porque el mundo es masculino. Solo enfocan lo que a ellos les parece, pero siempre ha habido una mujer a la par. La historia también la hicimos las mujeres.

¿Cómo es tu personaje: Catalina?

Yo soy una artista que, a través de mis títeres, lucho y muestro a la gente lo que pasa en mi entorno y algunos datos que me llegan gracias a mi pareja (Paco Robles) que puedo construir y, con mi arte, denunciar.

¿Cómo ha sido grabar una serie de contenido histórico?

Fabuloso. Ni bien te pones el vestuario, ya empiezas a cambiar. En mi caso, mis trajes no era tan complicados, pero mis compañeras tenían el corset, faldas con volumen, tacos. Además, no podíamos improvisar si nos equivocábamos, porque no teníamos el lenguaje incorporado. Para eso ensayábamos muchísimo.

¿Y como mujer, fue muy difícil ganarte un lugar en este mundo artístico?

En mi primer casting, fui aceptada después de tres meses de angustia para ser Dina Páucar. Después de ese boom, me llamaron para una novela y luego una serie y así, poco a poco, me fui metiendo en esto. Pero sí ha habido rechazos y he visto situaciones difíciles de mujeres para poder escalar. Con engaños las invitan a comer o las ilusionan.

¿Te ha pasado?

No así, pero hace tres años pasé por una insinuación sexual de una persona que consideraba un amigo, que tiene mucho poder en la actualidad. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante una situación así. De pronto me quedé helada, solo disimulé.

¿Qué le enseñas a tu hijo sobre esto?

A mi hijo siempre trato de inculcarle la igualdad. Por ejemplo, siempre dicen que el color rosado es para mujeres. A mi hijo yo le he enseñado que todos los colores son tan iguales para mujeres como para hombres.

¿Por qué lucha Catalina y por qué lucha Mayella?

Catalina lucha por la igualdad y creo que eso en la actualidad también se busca. A mí como Mayella siempre me han preguntado si soy feminista y yo digo que, si eso es ser igualitario, entonces lo soy.❖