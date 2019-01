Wendy Sulca: “Piensan que me desligué de mis raíces... no es cierto”

Redacción LR

Por: Sandi Narciso

Wendy Sulca se describe en Instagram como “peruanísima”, pero algunos se preguntan en redes sociales por qué la cantante decidió eliminar ‘La tetita’ y ‘Cerveza, cerveza’ de su cuenta de YouTube, con los que se hizo muy popular y reflejan sus inicios en el folclor. ¿Se siente avergonzada de sus raíces andinas? Aclara que está orgullosa de sus comienzos y seguirá fusionando géneros con lo andino.

- En el videoclip del tema ‘Eso ya fue’ presentas una nueva imagen y te han comparado con reggaetoneras. ¿Qué opinas?

Respeto los comentarios positivos, negativos y hasta constructivos, pero estoy enfocada en mi carrera. En el videoclip soy yo y no pretendo copiar a otras personas.

- ¿Qué género haces entonces?

Estoy fusionando música actual con instrumentos andinos, donde en algunas ocasiones hemos incluido el charango como se hizo en ‘Eso ya fue’. En el tema ‘Mi tierra’ trabajamos con el arpa andino, instrumento muy especial para mí porque mi papá lo tocó. Esa siempre fue mi idea y será la base de toda mi carrera. Muchos piensan que me he desligado de mis raíces andinas... pero eso no es cierto.

- ¿Orgullosa del resultado?

Agradecida con mi equipo. No imaginé el resultado porque medios internacionales están hablando de este cambio en mi música.

- ¿Las canciones que has ido lanzando formarán parte de un álbum o eso tendrá que esperar?

Esa es la idea. Quiero que mis temas formen parte de un disco, pero aún no tenemos nombre y fecha oficial. Lo que sí es confirmado es que estamos incluyendo ‘No quiero perderte’ y ‘Mi tierra’, canción a la que tengo bastante cariño porque refleja lo que soy porque muchos peruanos se identifican con la letra.

- ¿Enterraste tus inicios al borrar ‘La tetita’ y ‘Cerveza, cerveza’ de YouTube?

Eso piensan algunas personas. Me han dicho que me he alejado de mis raíces y que ya no soy yo porque dejé de cantar folclor, pero para nada. Acabo de grabar ‘Mi tierra’, que incluye sonidos andinos y me siento súper orgullosa. Yo nací en Lima, pero me siento ayacuchana porque mis padres son de allá. Estoy orgullosa de mis inicios y es lo importante.

- Tu principal impulsor fue tu padre, pero no disfrutó de tus logros.

Él vio mi carrera desde muy pequeña y siempre creyó en mí. Con él pagué derecho de piso porque en muchas ocasiones canté gratis y no nos daban ni para la movilidad. Me hubiera gustado que las cosas bonitas que me pasan, él también las pudiera disfrutar. Pero sé que me está bendiciendo desde el cielo.

- ¿No ha sido tarea fácil estar en la industria musical?

Con mi mamá hemos sufrido mucho, nadie se puede imaginar lo que hemos pasado. Todo lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestro sacrificio. Nada es fácil en la vida, pero con mucho esfuerzo se puede lograr lo que uno se propone.