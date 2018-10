“Alguna vez hice cosas por plata”

Redacción LR

Ingresa a la conducción para extender su faceta artística. Gisela Ponce de León asume el reto de conducir el programa 'Jammin', entre la temporada de TOC TOC y otros proyectos en la actuación.

¿Te sientes cómoda como conductora del 'Jammin'?

Es una experiencia muy divertida. ¡Ganarte con un concierto gratis! y a la vez difícil, pues estoy acompañada de Jhovan Tomasevich y "El Marshall", que son músicos y tienen mucha información. Yo busco en Google.

¿Qué buscas en Google?

Información que tengo que preguntarles a los invitados.

¿Y los buscas a ellos en Google también?

Sí. Me encantaría preguntarles tonterías, pero no puedo por el formato del programa. Tengo que preguntar cosas serias e interesantes.

También cantas. ¿Cómo vas con ello?

Hacemos un cover siempre, los miércoles, y ahí me divierto también.

¿Qué tal la convivencia con los conductores?

Son correctos, graciosos y capos, y ahí estoy tratando de desequilibrar. Son un poco formales. La idea es hacer un buen trío.

¿Cómo los desequilibras?

Estoy intentando hacerles chistes. Quitarles la estructura.

Y te alcanza el tiempo para trabajar en la obra TOC TOC.

He entrado a hacer de Lili, que tiene trastorno obsesivo compulsivo: ecolalia.

En qué consiste.

En repetir las últimas sílabas o palabras de lo que dicen los demás. El personaje tiene miedo de morirse si no lo repite.

¿Tienes un TOC?

No sé si lo será, pero siempre pienso que he perdido mis llaves o mi celular, lo busco desesperadamente y lo tengo en mi bolsillo.

Hay un juego emocional similar en Jauría, una obra performática, pero de carácter más serio que estás trabajando...

Jauría es un work in progress que se estrena el próximo año. Los personajes se enfrentan a sus carencias personales, como el miedo a decidir.

¿Has tenido miedo a decidir?

Sí.

¿A esta entrevista?

A la entrevista no, pero he estado buscando casa por tres meses. Encontrar casa, elegir si hago una obra o un curso afuera, me demora bastante.

¿De qué depende que elijas una obra? ¿Del dinero, del director, de los actores?

Alguna vez he tenido que hacer cosas por plata, pero mi trabajo siempre lo disfruto mucho. Un montón de tiempo me pasé haciendo lo que quería. Proyectos chéveres.

¿No te has cansado con tantos proyectos?

En ocasiones me he llenado de muchísimo trabajo y eso me ha pasado factura.

Incluso este año protagonizaste la cinta Soltera codiciada.

Sí. Por ello y después de la obra Cabaret, tuve una parada de tres meses porque soy workaholic.

¿Te identificaste con tu rol en la película?

Pensé que era una historia autobiográfica, pero luego me di cuenta de que a todas nos ha pasado. El corazón roto es una característica del género femenino, hasta que empecemos a cambiar. Las mujeres sufren por el amor romántico.

¿Cómo así?

El amor en el que crees que te vas a quedar con esa persona para la eternidad. O lo impuesto socialmente: tienes que tener novio, luego esposo y luego ser madre.❧