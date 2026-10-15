INFORMATIVO JUDICIAL | CORTE DE SULLANA
El Informativo Judicial de la Corte de Sullana ofrece información clara, directa y oportuna sobre las principales noticias, audiencias, resoluciones y decisiones judiciales. Este espacio acerca a la ciudadanía a la labor de la justicia local.
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El Informativo Judicial de la Corte de Sullana presenta las principales noticias, audiencias, resoluciones y decisiones judiciales, con información de interés para la ciudadanía.
Un espacio que acerca la labor de la justicia a la población y permite conocer el acontecer judicial de la localidad.
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