INFORMATIVO JUDICIAL | CORTE DE SULLANA

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El Informativo Judicial de la Corte de Sullana ofrece información clara, directa y oportuna sobre las principales noticias, audiencias, resoluciones y decisiones judiciales. Este espacio acerca a la ciudadanía a la labor de la justicia local.

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El Informativo Judicial de la Corte de Sullana presenta las principales noticias, audiencias, resoluciones y decisiones judiciales, con información de interés para la ciudadanía.

Un espacio que acerca la labor de la justicia a la población y permite conocer el acontecer judicial de la localidad.

#InformativoJudicial #Sullana #CorteDeSullana #PoderJudicial #Justicia #NoticiasJudiciales #ContenidoPatrocinado

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