➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de octubre, según Jhan Sandoval

Hoy, lunes 28 de octubre, los astros tienen mensajes especiales para cada signo del zodiaco. El reconocido astrólogo Jhan Sandoval nos trae su interpretación diaria para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Descubre qué te depara el destino en el amor, la salud, el trabajo y las finanzas. Desde la energía impulsiva de Aries hasta la intuición profunda de Piscis, todos los signos tienen una guía celestial para aprovechar al máximo este día. ¡No te pierdas los consejos que el universo tiene para ti hoy!

Horóscopo de ARIES 2024

(21 de marzo - 19 de abril)

Intentarán presionarte para que te comprometas con una actividad poco conveniente, actúa con prudencia. Esa persona se muestra cortante por resentimiento, sé constante y te disculpará.

Horóscopo de TAURO 2024

(20 de abril - 20 de mayo)

Un giro de circunstancias te pondrá en una posición protagónica, analiza cada una de tus acciones. Poco a poco vuelves a confiar en esa persona que demuestra con actos su interés por recuperarte.

Horóscopo de GÉMINIS 2024

(21 de mayo - 20 de junio)

Se cancelará alguna reunión que tenías pactada, no pierdas la calma y todo lo resolverás. No estarías haciendo nada frente a la distancia que está tomando esa persona, acércate.

Horóscopo de CÁNCER 2024

(21 de junio - 22 de julio)

Iniciarás un proyecto donde mostrarás mucha constancia, gracias a tu esfuerzo lograrás consolidarlo con éxito. Tienes que cuidar tus palabras, volver a discutir solo afectaría ese vínculo sentimental.

Horóscopo de LEO 2024

(23 de julio - 22 de agosto)

Tienes que ordenar tu agenda, podrías acumularte de responsabilidades y esto no te permitiría avanzar. No tomes a mal los comentarios de una amistad, su intención no sería lastimarte.

Horóscopo de VIRGO 2024

(23 de agosto - 22 de septiembre)

El agotamiento no te estaría permitiendo estar al ritmo que esa labor demanda, necesitas descansar. Date un tiempo para aclarar el mal entendido que te ha hecho desconfiar de esa persona.

Horóscopo de LIBRA 2024

(23 de septiembre - 22 de octubre)

Alguien de experiencia te ayudará a encontrar salidas a ese tema laboral que tantas tensiones te ha generado. A pesar de la atracción, algo te hace desconfiar de esa persona, comunícalo.

Horóscopo de ESCORPIO 2024

(23 de octubre - 21 de noviembre)

Es el momento de ordenar tus cuentas y solicitar mayor colaboración del entorno, solo así saldrás de apuros. Te liberas de una sensación de pena o nostalgia, vuelve tu tranquilidad emocional.

Horóscopo de SAGITARIO 2024

(22 de noviembre - 21 de diciembre)

Organiza tu agenda y mantén concentración, es posible que tengas mucha presión y no convienen los descuidos. En el amor, esa persona se muestra desconfianza. Ve con calma, no te precipites.

Horóscopo de CAPRICORNIO 2024

(22 de diciembre - 19 de enero)

Hoy superarás todas las trabas que la competencia te había generado, te sentirás más estable y seguro. Mejora la comunicación con alguien que habías sentido distante, sé más expresivo.

Horóscopo de ACUARIO 2024

(20 de enero - 18 de febrero)

Organizarás una labor en equipo, tu exigencia y sentido de responsabilidad los conducirá al éxito. No es el momento de retomar ese vínculo del pasado, aún hay heridas por sanar.

Horóscopo de PISCIS 2024

(19 de febrero - 20 de marzo)

Es posible que alguien esté abusando de tu buena intención para recargarte de labores que no te competen, pon un límite. En el amor, estarías poniendo barreras innecesarias, piénsalo.

¿De qué fecha a qué fecha es cada signo del zodiaco?

Aries : 21 de marzo al 19 de abril

: 21 de marzo al 19 de abril Tauro : 20 de abril y al 20 de mayo

: 20 de abril y al 20 de mayo Géminis : 21 de mayo al 20 de junio

: 21 de mayo al 20 de junio Cáncer : 21 de junio al 22 de julio

: 21 de junio al 22 de julio Leo : 23 de julio al 22 de agosto

: 23 de julio al 22 de agosto Virgo : 23 de agosto al 22 de septiembre

: 23 de agosto al 22 de septiembre Libra : 23 de septiembre al 22 de octubre

: 23 de septiembre al 22 de octubre Escorpio : 23 de octubre al 21 de noviembre

: 23 de octubre al 21 de noviembre Sagitario : 22 de noviembre al 21 de diciembre

: 22 de noviembre al 21 de diciembre Capricornio : 22 de diciembre al 19 de enero

: 22 de diciembre al 19 de enero Acuario : 20 de enero al 18 de febrero

: 20 de enero al 18 de febrero Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

¿Cuál es el signo del zodiaco más seductor?

Libra es el signo más encantador del zodiaco. Los nacidos bajo este signo disfrutan obteniendo lo que desean y conocen las estrategias para lograrlo. Poseen una habilidad de seducción notable que hace que otros caigan a sus pies. Quizás sea su mirada, sus gestos, su fragancia, su sonrisa… o una combinación de todo ello.