DOGE: ¿quiénes no podrían recibir el cheque de estímulo de hasta US$5000 de Elon Musk en Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y con el apoyo de Elon Musk como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha propuesto distribuir un cheque de estímulo de hasta US$5,000 para los hogares en EE. UU.

Esta propuesta busca aprovechar los ahorros generados por la reducción de gastos gubernamentales ineficientes para devolver parte de esos fondos a los contribuyentes, especialmente a aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, existen ciertos criterios para determinar quiénes no podrán beneficiarse de este cheque de estímulo.

¿Quiénes no podrían recibir el cheque de estímulo de hasta US$5000 de Elon Musk en Estados Unidos?

Según la propuesta, no todos los residentes de Estados Unidos serían elegibles para este beneficio. Aquellos que no estén al día con el pago de impuestos no recibirían el cheque. De hecho, solo los hogares que pagan impuestos serían considerados, excluyendo a quienes no han presentado su declaración fiscal o tienen deudas con el IRS. Además, el cheque de estímulo estaría dirigido exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, lo que implica que residentes permanentes o personas con visados temporales no calificarían, a menos que sean ciudadanos por nacimiento​.

A su vez, este tipo de propuesta podría generar controversia, ya que algunos expertos y legisladores podrían cuestionar la redistribución de fondos públicos, sugiriendo que los ahorros deberían destinarse a reducir la deuda nacional. La implementación de esta iniciativa también enfrenta desafíos relacionados con la aprobación legislativa, lo que podría retrasar su efectividad​.